Google Pixel sjell opsionin Night Sight

Dy vjet më parë, lansimi i smartfonit të parë Google Pixel rriti rrënjësisht shkallën për cilësinë e imazhit që mund të presim nga kamerat e lëvizshme. Sot kur të gjithë të tjerët përpiqen t`a arrijnë, Google po zgjeron kryesimin e saj me futjen e një kamere të re po aq revolucionare. Është quajtur Night Sight, dhe ajo në mënyrë efektive e lejon kamerën tuaj të telefonit të shohë në errësirë. Vetëm kjo nuk kërkon ndonjë hardver apo çmim shtesë: Night Sight është një metodë e re kamerash për telefonat Pixel.

Night Sight është shumë i rëndësishëm, sepse është një ndryshim i softverit që sjell një hap në performancën që më parë mund të sillnin vetëm pajisjet e reja.

Në fillim, Night Sight nuk është thjesht një mënyrë e ekspozimit të gjatë për telefonin tuaj. Ajo që Google ka ndërtuar është një motër shumë më inteligjente ndaj ekspozimit të gjatë. Në të kaluarën, do të kishit nevojë për një mbajtës me tri këmbë për të stabilizuar kamerën tuaj për të marrë informacione të lehta për disa sekonda dhe për të arritur një imazh më të ndritshëm gjatë natës sesa mund të shohë syri i njeriut. Google po arrin rezultate të ngjashme me një Pixel që mbahet në dorë duke segmentuar ekspozimin në një shpërthim të kuadrove të marra rresht, të cilat pastaj ri-bashkohen në një imazh të vetëm duke përdorur magjinë algoritmike të kompanisë. Është një evolucion i tubacionit të përpunimit HDR + që përdoret në kamerën kryesore Pixel, me disa përmirësime unike të shtuara.

Para se të shkrepet në fotografi, kamera Night Sight e Google bën një ton llogaritjesh shumë-faktoriale. Duke përdorur atë që kompania e quan lëvizje matëse, Pixel merr parasysh lëvizjen e vet (ose mungesën e saj), lëvizjen e objekteve në skenë dhe sasinë e dritës në dispozicion për të vendosur sa ekspozime duhet të marrin dhe sa të gjata duhet të jenë. Më së shumti, fotot e Night Sight do të kërkojnë deri në gjashtë sekonda dhe deri në 15 kuadro për të kapur një imazh. Google ka vendosur një limit për një sekondë për ekspozim, nëse telefoni është akoma i qetë, ose një e treta e sekondit nëse është duke u mbajtu me dorë. Pra, kjo do të thotë që ju mund të merrni gjashtë ekspozime një sekondëshe me një Pixel në një mbajtës me tri këmbë ose deri në 15 ekspozime më të shkurtra kur mbani telefonin, të gjitha këto të përmbledhura në një foto finale.