Gmail ju mundëson t’i programoni imellat për t’i dërguar më vonë

Të hënën, gjiganti i kërkimit zbuloi një vegël të re të Gmail që ju mundëson të shkruani një imellë dhe ta programoni për ta dërguar më vonë. Tani, nëse duhet të shkruani një imellë që nuk është urgjente mund ta programoni që ta dërgoni në një kohë më të përshtatshme.

Sipas Google, kjo karakteristikë u dizajnua që njerëzit të mund të respektonin mirëqënien digjitale të të tjerëve jashtë orarit të punës. Kjo karakteristikë ju mundëson të zgjidhni kohën e dërgimit si “Tomorrow morning” (nesër në mëngjes) në 8, apo “Tomorrow afternoon” (nesër pasdite) në orën 2. Ju mund edhe të programoni një datë dhe kohë specifike.

Karakteristika e re u zbulua si pjesë e ditëlindjes së 15-të të Gmail. Shërbimi, që ishte përpjekja e parë e Google përtej kërkimit, tani ka 1.5 miliardë përdorues në muaj.

Përveç veglës së re të programimit, Google gjithashtu tha se do ta sillte karakteristikën “Smart Compose” në të gjithë telefonat Android. Smart Compose shfrytëzon inteligjencën artificiale për të parashikuar se çfarë mund të shkruani në vazhdim në imellë. Më parë, kjo karakteristikë ishte në dispozicion vetëm në desktop dhe në telefonat Pixel të Google. Kompania tha se karakteristika do të shtohej edhe në iPhone së shpejti. Ajo do të jetë në dispozicion edhe në katër gjuhë të tjera: spanjisht, frëngjisht, italisht dhe portugalisht.