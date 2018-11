GM do ta ndalë prodhimin në shumë fabrika

General Motors tha të hënën se planifikon ta ndalë prodhimin në një numër fabrikash në SHBA dhe Kanada vitin e ardhshëm dhe ta zvogëlojë numrin e punëve më shumë se 14,000 në një ristrukturim masiv që do të kushtojë deri në 3.8 miliardë dollarë.

Në përgjigjje, United Auto Workers u betua se do të përdorë “çdo rrugë ligjore, kontraktuale dhe kolektive të bisedimeve” për të luftuar ndryshimet.

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump dhe kryeministri kanadez Justin Trudeau gjithashtu kritikuan vendimin e prodhuesit të veturave.

“Unë nuk jam i lumtur”, u tha Trump gazetarëve në lëndinën e Shtëpisë së Bardhë të hënën pasdite, duke folur për shefen ekzekutive Mary Barra. “Ju e dini, Shtetet e Bashkuara kanë shpëtuar General Motors. Nuk është mirë për të ta largojë atë kompani nga Ohio. Mendoj se së shpejti do të kthejë diçka.”

Trudeau u kyç në Twitter më herët gjatë ditës për të shprehur mbështetjen për punëtorët në fabrikën Oshawa Car Assembly, në Ontario. “Dje, kam folur me Mary Barra të GM-së për të shprehur zhgënjimin tim të thellë për mbylljen,” tha ai. Ajo u takua me Drejtorin Ekonomik Kombëtar Larry Kudlow në Shtëpinë e Bardhë, pak orë pasi bëri njoftimin.

Prodhuesi i automjeteve në Detroit tha se fabrikat në Ohajo, Miçigan, Maryland dhe Ontario do të mbeten “të papërdorura” në 2019 dhe do të ndërpresin operacionet në dy fabrika shtesë jashtë Amerikës së Veriut deri në fund të vitit të ardhshëm. Gjithashtu do të mbyllen operacionet në fabrikat e shtytjes në White Marsh, Maryland dhe Warren, Miçigan.

Megjithëse vendimi në mënyrë efektive i mbyll këto fabrika, kompania nuk do të thoshte plotësisht se po mbyllen. Mbyllja e një fabrikë është çështje e negociatave me UAW, tha zëdhënësja e GM, Stephanie Rice në një email.

“Ne jemi duke njoftuar ndërprerjen e produkteve të caktuara duke rezultuar në një numër të fabrikave që nuk kanë volum të caktuar për të prodhuar,” tha ajo.

Kompania planifikon ta zvogëlojë stafin prej 15 për qind të punëtorëve me paga, duke rezultuar në një reduktim prej 25 për qind të shkallëve ekzekutive të saj, tha kompania. Shkurtimet do të eliminojnë më shumë se 14,000 vende pune, rreth 8,100 profesionistë dhe më shumë se 6,000 punë në fabrikë, sipas kompanisë.