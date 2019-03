Gjidhënia fshin efektet e dhunës tek fëmijët

Mënyra se si përshtaten foshnjat në muajt e parë të jetës varet nga shumë faktorë, duke përfshirë atë që nënat e tyre kanë përjetuar ndërsa ato ishin ende në bark. Sipas Qendrave të Kontrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve (CDC), 1 në 4 gra në SHBA do të përjetojnë dhunë intime nga partnerët (IPV) gjatë jetës së tyre dhe ky rrezik rritet gjatë shtatzënisë, por çuditërisht janë kryer pak studime mbi efektet e IPV gjatë shtatzënisë.

Sipas një studimi të ri që analizon rolin e ushqyerjes me gji si një faktor potencial mbrojtës kundër rezultateve të dëmshme për foshnjat që lidhen me IPV gjatë shtatëzanisë. Miller-Graff, autorja e studimit dhe bashkëautorja e saj Caroline Scheid, zbuluan se ushqyerja me gji gjatë gjashtë javëve të para të jetës vepron si një faktor mbrojtës, duke mohuar efektivisht rrezikun e IPV-së që nëna përjetoi gjatë shtatzënisë.

“Rezultatet e tanishme tregojnë se ushqimi i vazhdueshëm me gji në të vërtetë do të ndikonte në zvogëlimin e ndjeshëm të transferimit ndërgjenerativ të IPV të rrezikut në përshtatjes së foshnjave”, shkruajnë autoret e studimit. “Roli mbrojtës i ushqyerjes me gji është një fushë veçanërisht premtuese e ndërhyrjes, duke qenë se edukimi mbi gjidhënien është e përfshirë tashmë në sistemet e shumta shëndetësore që gratë mund të angazhohen gjatë shtatzënisë së tyre”.