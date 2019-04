Gjërat që nuk duhet t’i bëni në një intervistë pune

Ka shumë gjëra që mund të shkojnë keq gjatë një interviste për punë. Bëjini vetes një nder dhe shmangni këto sjellje gjatë intervistës suaj të ardhshme për punë.

Mos gënjeni

Është e kuptueshme se gjatë një interviste pune nuk duhet të gënjeni. Megjithatë ka kandidatë që e bëjnë këtë dhe kur kapen duke gënjyer kjo mjafton për 66% të punëdhënësve të mos i marrin më parasysh.

Mos u tregoni arrogant

Ndonëse duhet të jeni gati dhe të jeni të aftë të diskutoni arritjet tuaja profesionale dhe çfarë ju bën të dalloheni, ka një kufi mes arritjeve dhe mburrjeve. Jini të vetëdijshëm për mënyrën e sjelljes dhe vlerësoni kohën e tyre me një “faleminderit” të thjeshtë por të menduar vërtetë.

Mos u vishni në mënyrë të papërshtatshme

Veshja e rrobave që janë shumë të ngushta apo shumë të hapura, shumë elegante apo shumë të përditshme apo veshja e markave dhe logove në vende profesionale nuk është një shenjë e mirë.

Mos i fajësoni të tjerët për gabimet tuaja

Shpeshherë, intervistuesit pyesin rreth vështirësive me të cilat jeni përballur në vendin e punës, nga konfliktet me ndonjë koleg deri te ndonjë gabim i bërë në punë, në mënyrë që ta vlerësojnë aftësinë tuaj për t’i tejkaluar vështirësitë dhe për të mësuar nga to. Mirëpo nëse përgjigjjet tuaja përfshijnë fajësimin e të tjerëve pa marrë përgjegjësi për veprimet tuaja, mund të perceptohet si mungesë pjekurie dhe ndërgjegjësimi dhe si një paaftësi për të punuar mirë me të tjerët.