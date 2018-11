Gjakova po e fiton një të drejtë që i ka munguar, thotë Haradinaj

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, mori sot pjesë në inaugurimin e fillimit të punimeve të rrugës se qarkores në Gjakovë.

Me këtë rast, Haradinaj, pasi përshëndeti të pranishmit, kryetarin e Gjakovës, Ardian Gjini, ministrin e Infrastrukturës, Pal Lekaj, zëvendësministra, deputetë, policë, e prijës fetarë, tha se ndjehet shumë i gëzuar që është sot bashkë me ta në Gjakovë, për një projekt kaq të veçantë dhe me rëndësi.

Ky projekt 8 milionësh i ka munguar Gjakovës, tha kryeministri Haradinaj, duke theksuar se është shuma më e vogël e projekteve që do të realizohen në të ardhmen.

“Gjakova është vendbanim i madh në Kosovë, ka edhe ekonomi, territor, por ka edhe shumë plagë, vuajtje. Është normale që Kosova investon në Gjakovë, pasi kjo është diçka e zakonshme, por që i ka munguar dhe kjo nuk ka ndodhur në të kaluarën, e tash po ndodh. Nga viti ‘84 nuk ka pasur ndonjë investim të kësaj shume, por është më i vogli i atyre që do të vijnë. Nëse ky është 8 milionë, tjetri është 57 milionë”, tha kryeministri Haradinaj, duke shtuar se autorruga Gjakovë – Dollc do ta lidh Gjakovën jo vetëm me Prishtinën, por edhe më gjerë.

Kryeministri Haradinaj, ndër tjerash u zotua se kjo zonë do ta ketë edhe autostradën e Dukagjinit, si një e drejtë e tyre. Kryeministri Haradinaj po ashtu shtoi se ka edhe shumë punë që i presin për këtë komunë dhe se ndihet mirë që këto projekte, veçse e kanë parë dritën.

Duke folur për Zonën Ekonomike Amerikane në Gjakovë, kryeministri Haradinaj, deklaroi se e gëzon fakti që është arritur që kompanive të mëdha amerikane t’i shpjegohet për këtë ide, për këtë zonë, dhe pret që një ditë të sheh shumë të rinj e të reja që shkojnë në punë, me paga të mira.

Ndërkaq, ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, ditën e sotme e quajti të veçantë, duke falënderuar Kryeministrin Haradinaj që po fillohet projekti më i madh që ka ndodhur në Gjakovë në infrastrukturë, si një nismë shumë e mirë për këtë komunë, vlera e së cilës është 8 milionë dhe planifikohet të përfundojë në vitin 2019.

Kryetari i Komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, tha se komuna e tyre e ka pritur këtë investim që një kohë të gjatë dhe sot kjo po ndodh falë përkrahjes së Kryeministrit Haradinaj dhe ministrit Pal Lekaj.