Gishta të ënjtur: Cilët janë shtaktarët e mundshëm?

Këtu janë disa shpjegime të mundshme përse gishtat tuaj duken pak të fryrë kohët e fundit.

Konsumi i tepërt i kripës

A jeni kënaqur me patate të skuqura kohët e fundit? Trupi juaj rregullon dhe mban një ekuilibër me nivelet e kripës dhe ujit. Me fjalë të tjera, kur hani shumë kripë, trupi mund të përgjigjet duke mbajtur më shumë ujë.

Ky lloj i ënjtjes tenton të jetë i butë dhe i përkohshëm, zakonisht duke u zhdukur deri të nesërmen.

Ekspozimi ndaj motit të nxehtë

Nëse jeni duke u ekspozuar ndaj temperaturave më të nxehta sesa jeni mësuar – në shumicën e rasteve, për shkak të udhëtimit – ënjtja mund të jetë thjesht një shenjë e një çrregullimi të nxehtësisë.

Këtu, ënjtja ndodh si rezultat i zgjerimit të enëve të gjakut për shkak të zemrës. Për më tepër, gratë janë më të ndjeshme ndaj kësaj ënjtjeje të ngrohjes sesa tek burrat.

Llojet e ndryshme të artritit

Osteoarthritis, artrit reumatoid janë lloje të artritit që mund të fillojnë me simptomën e gishtave e fryrë. Nëse ënjtja është e përqendruar pranë nyjeve të gishtërinjve, është e mundshme osteoarthritis mbi dy të tjerët.

Nga ana tjetër, ata me artrit reumatoid kanë tendencë të përjetojnë ënjtje edhe në mes nyjeve dhe rreth duarve. Dhe së fundi, kur bëhet fjalë për përdhes, mund të përjetoni edhe shenja shoqëruese si ngrohja, dhimbja dhe njollat ​​e kuqe.

Ushtrimi dhe aktiviteti fizik

Sipas Edward R. Laskowski të Klinikës Mayo, ënjtje mund të ndodhë edhe për shkak të rritjes së kërkesave të energjisë për muskujt tuaj kur jeni duke kryer një lloj aktiviteti fizik.

“Ndërsa vazhdoni të ushtroni, muskujt tuaj prodhojnë nxehtësi që e bëjnë sistemin tuaj të shtyjë gjakun në enët më të afërta me sipërfaqen e trupit tuaj, për të zhdukur ngrohjen”, shkroi ai. “Kjo përgjigje shkakton djersitje dhe gjithashtu mund të kontribuojë në ënjtjen e duarve”.

Sëmundjet që prekin lëkurën, nervat

Skleroderma është një gjendje që çon në forcimin dhe shtrëngimin e lëkurës dhe indeve lidhëse. Healthline vuri në dukje se simptomat e hershme të sëmundjes zakonisht përfshijnë gishtat e fryrë në mëngjes dhe mosveprimin e muskujve gjatë natës.