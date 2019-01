Galaxy S10 dhe S10+ bëhen publikë serish në fotografi të reja

Ka mbetur më pak se një muaj para se Samsung të zbulojë telefonat e ardhshëm të mençur në San Francisco, mirëpo pajisjet veçse janë bërë publike. Imazhet më të fundit vijnë nga faqja gjermane për teknologji AllAboutSamsung dhe shfaqin çfarë duken të jenë pjesët e përparme, të pasme dhe anësore të Galaxy S10 dhe S10+.

Në këto fotografi nuk zbulohen shumë informacione por ato vërtet ofrojnë një pamje më të qartë të lenteve dyshe, kamerës së përparme te S10+ dhe çfarë duket të jetë një ekran i rifreskuar. Përveç kësaj mund të shihet edhe pamja “Infinity-O” dhe këndi i poshtëm i njohur i kompletuar me vendin e caktuar për SIM card, vrimën për USB-C dhe për dëgjuese.

Nga raportimet e mëhershme, pritet që më 20 shkurt, Samsung të shpall të paktën tri pajisje të reja Galaxy S10, me madhësi prej 5.8 deri në 6.4 inç. Sipas disa thashethemeve, do të ketë edhe një telefon të katërt Galaxy, një pajisje “për përvjetor” që do ta plotësojë linjën e telefonave.

Për më tepër, Samsung mund të na ofrojë edhe një pamje të versionit “plotësisht funksional” të telefonit që mund të paloset. Kompania na ofroi një shikim të shpejtë nëntorin e kaluar por që atëherë kemi parë versionet më operative nga rivalët si Xiaomi.