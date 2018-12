Gala mbrëmje me rastin e arritjes së bursës së 100 të KAEF

Këshilli Amerikan për Arsim Ndërkombëtar organizoi gala mbrëmjen “The Night of The Rising Stars”, me rastin e arritjes së bursës së 100-të të Fondit Kosovaro Amerikan për Edukim (KAEF).

Në mbremje, të pranishëm ishin mbi 250 mysafirë, ndër të cilët ish presidentja e vendit Atifete Jahjaga e cila është edhe anëtare e nderit e bordit të KAEF-it, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ministri i Edukimit Shyqiri Bytyqi, ministri i Zhvillimit Ekonomik dhe njëherësh përfitues i KAEF-it, Valdrin Lluka, drejtoresha e USAID-it në Kosovë, Lisa Magno, mysafirë të tjerë nga biznesi dhe sektori publik si dhe ish bursistet e KAEF-it me familjarët e tyre.

Drejtori i zyres së Këshillit Amerikan për Edukim Ndërkombëtar në Prishtinë, Gjeni Shporta theksoi rëndësinë e ndikimin të bursës KAEF në zhvillimin ekonimik të vendit dhe nevojën për t’u përqëndruar në të ardhmen e programit, pa harruar që të festohen të arriturat e deritanishme. Njëkohësisht ai i falemnderoi kontribuesit e KAEF-it ndër vite.

Bashkëdrejtuesi i bordit nga SHBA-të, Michael Hora, duke iu referuar idesë së Dale Pfeiffer për themelimin e një programi të tillë në vitin 2005, tha se shtytësit kryesorë të bursës KAEF janë vetë përfituesit e programit dhe të gjithë kosovarët që e mbështesin atë.

Në vijim, zonja Jahjaga theksoi se KAEF është pa dyshim një ndër projektet më të sukseshme të investimit në ndërtimin dhe zhvillimin e vendit tonë.

Kryeministri Haradinaj, shprehu kënaqësinë e të qenit në mesin e përfituesve të bursës KAEF në këtë mbrëmje dhe ritheksoi rëndësinë e edukimit të brezit të ri që sjell ndryshimin në mënyrën e të menduarit.

Ai foli për nevojën për një përkushtim më të madh politik dhe shoqëror në mbështetje të KAEF-it në mënyrë që edhe shumë studentë tjerë të dalluar nga Kosova të mund të studjojnë në SHBA, duke i sjellur vendit tonë dijen, praktikat e mira dhe frymen e re në të mirë të tërë shoqërisë.

Presidenti i asoiciacionit të bursistëve të KAEF-it, Blendrit Elezaj foli për ndikimin e bursistëve të KAEF-it në punësim dhe krijim të kuadrove të vendit.

Gjatë mbrëmjes u ndan mirënjohje për mbështetësit e programit ndër vite, përfshirë Dukagjini Group si donator më i madh vendor, KOSTT si donator vendor me vazhdimësi më të gjatë, Fondi i vëllezërve Rockefeller, si donator më i madh i huaj, familja Gotaas si donator individual më i madh ndëkrombëtar dhe Dale Pfeiffer në emër të busistëve të KAEF-it, ministri Lluka ia ndau çmimin për kontribut jetësor për themelimin e bursës KAEF.

Gjatë fjalimit që ngriti në këmbë tërë të pranishmit, Pfeiffer e ritheksoi besimin e tij në kosovarët dhe këshilloi që të këmbëngulet në drejtim të punës së përbashkët sepse vetëm kështu Kosova do ta zë vendin në mesin e shteteve të zhvilluara, ashtu si e meriton.

Entuziazmin e shtoi llotaria që ndau çmime prestigjoze si fanella sportive dhe topa futbolli të nënshkruar nga futbollisti i mirënjohur Lorik Cana, një pikturë e autorit të mirënjohir Agron Mulliqi, udhëtim fundjave në Stamboll për dy persona dhe çmime të tjera argëtuese.

Mbrëmja artistike nisi me një performancë të vogëlushës së talentuar nga shkolla Misbah and Friends, Ema Bogujevci dhe vazhdoi me këngëtaren Marsela Çibukaj për të përfudnuar me vallëzim të shoqëruar nga Dj Geek.

Të gjitha përfitimet nga shitja e biletave të mbrëmjes dhe të llotarisë do të kontribuojnë në fondin e bursës KAEF.

Kjo natë u mbështet nga: Agron Mulliq, Gazmend Gjonbalaj, Lorik Cana, 3CIS, Finca, KOSTT, Adria Airways, AVC Group, Finese Events, GagiPrint, Gizzi Exclusive, Hotel Emerald, Rrota, Vas Tour, Zmobile Prishtina, BPB, KFC Kosova, Meridian Corporation, Novus, Recura, Roche, Sogody, TEB.