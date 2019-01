Fuqia e grupeve kriminale dobësohet me konfiskimin e pasurisë

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, së bashku me shefen e Zyrës së BE-së/ Përfaqësuesja e Posaçme e BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova dhe Kryeprokurorin e Shtetit, Aleksandër Lumezi, kanë hapur sot punëtorinë për Ligjin e ri për Kompetencat e Zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale, mbështetur nga projektit i BE-së: “Mbështetje e vazhduar institucioneve të Kosovës në luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm” .

Punëtoria, e cila është pjesë e Agjendës “Drejtësia 2020”, sipas ministrit Tahiri, iu mundëson organeve ligjzbatuese kuptimin sa më të mirë të normave ligjore që atyre iu janë vënë në dispozicion për ta luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin.

Ministri Tahiri ka theksuar se konfiskimi i pasurisë së fituar me vepër penale ka qenë një ndër pikat më të dobëta të institucioneve, e kritikuar edhe në tri Raporte për Vendin të Komisionit Evropian, andaj dhe është punuar së bashku me BE-në në përmirësimin e legjislacionit dhe mekanizmave të nevojshëm për adresimin e kësaj çështje.

“Tashmë Republika e Kosovës ka arrit të ketë një bazë ligjore, e cila hetuesve dhe prokurorëve tanë ju jep mundësi dhe instrumente shtesë, që do ta nxjerrin shtetin tonë më mirë në ranglistën e shteteve që kanë pasur sukses në konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale. Padyshim, mbi të gjitha si qytetar i këtij vendi, presim që viti 2019 të jetë vit që do të jap rezultate shumë më të fuqishme sesa vitet më parë”, ka thënë ministri Tahiri.