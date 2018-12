FSK transformohet në ushtri por e mban emërtimin e vjetër

Rrumbullakësimi i kornizës formale për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) në ushtri të Kosovës, i paralajmëruar për 14 dhjetor, kur deputetët e Kuvendit të Kosovës, në leximin e dytë, do të votojnë për pakon prej tre ligjeve, vazhdon të nxisë reagime të fuqishme para se gjithash të zyrtarëve serbë.

Ministri i Mbrojtjes i Serbisë, Aleksandar Vulin u ka dërguar letër ministrave të mbrojtjes të 53 vendeve duke i ftuar që ta “pengojnë formimin e ushtrisë së Kosovës”. Ai ka deklaruar se për Serbinë, e kjo do të duhej të ishte edhe për bashkësinë ndërombëtare, është e paparanueshme që Kosova ta formojë edhe “një formacion paraushtarak”.

“Nga unë kanë marrë një letër shumë të qartë ku thuhet se cfarë po përgatitet në Kosovë e Metohi, sa është e rrezikshme është kjo për KeM, por edhe në mbarë rjaonin”, ka theksuar Vulin.

Vulin po ashtu ka thënë se pret që ministrat e mbrojtjes, të cilëve u dërgoi letrën, t’i njoftojnë qeveritë e tyre dhe se nga ta pret se do ta “mbrojnë drejtësinë ndërkombëtare, por do të mbrojnë edhe profesionin ushtarak.

Deklarata “për” dhe “kundër” transformimit të FSK-së në ushtri të Kosovës janë bartur edhe tek qarqet ndërkombëtare diplomatike dhe ushtarake.

Kështu, komandanti i forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli, gjeneral James Foggo ka deklaurar në Shkup se formimi i ushtrisë është vendim sovran të cilin duhet të marrin deputetë e parlamentit kosovar.

“Kosova është vend demokratik sikur është edhe vendi juaj (Maqedonia), sukur është edhe Serbia. Në demokraci i zgjidhni deputetët që marrin vendime në emrin tuaj. Në ndërkohë puna ime dhe e gjeneral-majorit Lorenzo D’addario është që të sigurojmë siguri në atë vend dhe të garantojmë lëvizjen e lirë”, ka thënë Foggo.

Qëndrim të ngjashëm ka shprehur edhe ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O’Connell.

“Mbretëria e Bashkuar konsideron se është e drejtë e Kosovës t’i krijojë forcat e saj të armatosura. Vazhdojmë të nxisim Kosovën të sillet në mënyrë të përgjegjshme dhe transparente në konsultim me aleatët e NATO-s dhe të respektojë përkushtimin e saj ndaj KFOR-it, përfshirë edhe këmbimin e letrave mes vitive 2012-2013”, ka deklaruar ambasadori britanik.

Nga ana tjetër, Miroslav Lajcak, ministri i Punëve të Jashtme dhe Evropiane i Sllovakisë, vend ky që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, pas takimit të Këshillit të Bashkimit Evropian ka deklaruar se transformimi bie nën kompetencën e NATO-s, por edhe se qëndrimi i BE-së rreth kësaj është i qartë, se duhet të zbatohet në harmoni me ligjet dhe Kushtetutën dhe se duhet të kenë mbështetje nga aleatët ndëkrombëtarë, që aktualisht nuk është rasti në Kosovë.

Ngatërresa në mesin e qytetarëve të thjeshtë, për shkak të shumë deklaratave të lidhura me votimin e pakos së ligjeve që do të mundësojnë transformimin e FSK-së në ushtri të Kosovës, janë fushë e plleshme për spekulime të ndryshme rreth, kinse përkeqësimit potencial të situatës së sigurisë, sidomos në veri të Kosovë.

Burim Ramadani, zëvendës-ministër i FSK-së në intervistën dhënë televizionit Klan Kosova deklaroi se autoritetet kosovare kanë parasysh disa skenare të mundshme, ndonjëri prej të cilëve do të mund të zbatohej të premten, kur do të votohet për pakon ligjore mbi ushtrinë.

Media serbe, të afërta me pushtetin, sot kanë transmetuar lajmin se 45 automjete të KFOR-it ishin nisur drejt veriut të Kosovës.

Mirëpo, mediat në veri të Kosovës i informuan qyretarët e tyre se nuk kishte arsye për panik dhe se bëhej fjalë për ushtrimin e rregullt të KFOR-it, të palajmëruar para një muaji.

Si tha korrespondenti i Kossev-it, në Leposaviq gjendeshin një numër i madh i automjeteve të ndryshme ushtarake – xhipa, kamionë me kontejnerë të bardhë, automjete të blinduara, e mbi një automjeti edhe bageri.

“Këto janë njësi hungareze të KFOR-it, tash për tash shihen disa dhjetra ushtarë, disa prej të cilëve janë në automjete, është qetë dhe e zakonshme. Trafiku zhvillohet pa pengesa”, transmetonte Kossev.

Ditëve të fundit filluan të qarkullojë informatat shqetësuese, mirëpo edhe përfaqësuesi i Lëvizjes Popullore “Otadžbina” (Atdheu), Marko Jakšić në një intervistë për gazetën “Danas” i ka dementuar ato, duke shprehur edhe qëndrimin se sa i përket ushtrisë së Kosovës, Beogradi nuk ka përgjigje të vërtetë.

“…Beogradi duhet të luftojë të mos krijohet ushtria e Kosovës, Nëse ushtria krijohet, Beogradi do të duhej të thirrej në Marrëveshjen e Kumanovës, por jam thuajse krejtësisht i sigurt se kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić nuk ka guxim për hapa të tillë të fuqishëm”, ka deklaruar Jakšić.

është i njohur edhe qëndrimi i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg se NATO e mbështet FSK-në në mandatin e tashëm, se cdo transformim duhet të jetë në harmoni me Kushtetutën dhe se një hap i këtillë po vjen në kohë të gabuar. Ai madje ka theksuar se nëse “evoluon” mandati i FSK-së, NATO do ta rishqyrtojë nivelin e mandatit të vet dhe se kjo mund të ketë pasoja serioze sa u përket integrimeve euro-atlantike të Kosovës.

Qëndrim pozitiv rreth votimit për kornizën ligjore drejt transformimit të FSK-së në ushtri të Kosovës, sot ka paraqitur edhe Qendra Kosovare për Politika të Sigurisë, me seli në Prishtinë.

Në një njoftim për media u bëhet thirrje institucioneve që në mënyrë të gjakftohtë t’i rezistojnë presioneve të disa shteteve të cilat këtë transformim e shohin me “skepticizëm”. Në njoftim komentohet edhe deklarata e Stoltenberg-ut.

“Qëndrimet e NATO-s nuk mund të reflektojnë qëndrimin e aleancës e cila e ka vendim-marrjen në bazë të konsensusit e ku një shumicë e shteteve anëtare të NATO-s e përkrah këtë proces si një të drejtë të Kosovës dhe, para së gjithash, një benefit për NATO-n e cila do ta konsideron storien e saj të suksesit në Kosovë vetëm atëherë kur len si pasardhëse një forcë mbrojtëse, e aftë për të ofruar siguri për të gjithë qytetarët”, thuhet në kumtesën për media.

Në intervistën për Zërin e Amerikës, kryeparlamentari i Kosovës, Kadri Veseli në reagimin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, ka deklaruar se Stoltenbergu më shumë do të duhej të brengosej me bazat ruse në Serbi dhe në Nish, sesa për partnerët e NATO-s, të cilët janë ngushtë të lidhur me SHBA-të dhe vendet e NATO-s.

Kosova do paqe, dhe jo vetëm të konsumojë paqe, por në të njëjtën kohë edhe të prodhojë paqe në rajonet e tjera ku ka krizë, dhe këtë ajo është në gjendje ta bëjë përmes forcave të saj të armatosura, deklaroi Veseli.

Sipas tij, Serbia nuk do të duhej të ndikonte tek qytetarët serbë në Republikën e Kosovës, t’i shantazhojë me largimin nga Forca e Sigurisë e Kosovës, sikur bën në shumë raste përmes organeve të saj.

Për faktin se ata janë qytetarë tanë, serbë të Kosovës, qytetar sovran, ne do t’i respektojmë më së shumëti, ka deklaruar Veseli.

Deputetët e koalicionit qeverisës dhe partive opozitare kanë konfirmuar se nesër do të votojnë për këtë pako të ligjeve që do të mundësojë transformimin e FSK-së në ushtri të Kosovës. As në këtë seancë nuk do të marrin deputetët e Lista Srpska, të cilët para do kohe braktisën koalicionin qeverisës.

Transformimi i FSK-së në ushtri do të zgjas 7 deri 10 vjet, do të zhvillohet në tri faza dhe nuk do të ndërrojë emërtimin e saj, meqë për këtë nevojitet ndryshimi i Kushtetutës, të cilën gjë e refuzojnë deputetët e Lista Srpska.

