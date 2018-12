FSK ndan dhurata për fëmijët e shtrirë në Klinikën e Pediatrisë

Komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Rrahman Rama së bashku me ministrin e Ministrisë së Shëndetësisë, Uran Ismajli, kanë vizituar fëmijët e shtrirë në Klinikën e Pediatrisë të QKUK-së në Prishtinë, ku u pritën nga drejtoresha e Klinikës, Drita Telaku-Qosaj, dhe stafi mjekësor i kësaj klinike.

Komandanti i FSK-së, gjeneral Rama dhe ministri Ismaili u dhuruan fëmijëve të shtrirë në këtë klinikë, dhurata me rastin e festave të fund vitit. Me këtë rast, gjeneral Rama dhe ministri Ismajli, duke uruar festat e fund vitit, të gjithë fëmijëve u dëshiruan shërim sa më të shpejtë, dhe gjithashtu festat e fund vitit, t’i gëzojnë së bashku me familjarët e tyre. Ky aktivitet i FSK-së, është organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë.