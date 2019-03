Fshatarët e marrin në duart e veta zgjidhjen e problemit me ujë

Në fshatin Lubinjë e Epërme, në fshatin më të madh boshnjak në Kosovë, me gjithsej 3,600 banorë, që gjendet rrëz bjeshkëve të Sharrit, nga fillimi i muajit u organizua një tubim i madh publik rreth një problemi që vite të tëra rëndon mbi banorët e këtushëm – furnizimi me ujë të pijshëm.

Tubimi, ku morën pjesë banorët dhe udhëheqësit e kësaj bashkësie lokale, sikundër edhe ekspertët e kësaj lëmie. Rezultoi me formimin e një Këshilli për zgjidhjen e problemit të furnizimit me ujë. Si prioritet, pra edhe obligim i këtij Këshilli ishte hulumtimi i sipërfaqeve me potenciale të resurseve të ujit. Nga një hulumtim që zgjati disa muaj, ishte arritur në përfundim se burimet adekuate për furnizim për t’i kënaqur kërkesat e vendasve nuk kishte në këto anë.

Gjatë hulumtimit ishin vizituar territoret e fshatrave Lubinjë e Poshtme dhe Drajçicë. Ekipi i ekspertëve kishte konkluduar se zgjidhje e vetme për problemin e furnizimit me ujë të Lubinjës së Epërme do të ishin burimet gjenden në territorin e fshatrit Drajçiq. Këshilli e vizitoi fshatin Drajçicë, ku pas vënies së kontaktit me përfaqësuesit e fshatiti dhe pas prezantimit të problemit, arriti në mirëkuptim. Nga e gjithë kjo doli edhe një marrëveshje me shkrim mes dy fshatrave për shfrytëzimin e burimeve në dispozicion që më vonë janë përfshirë edhe në projektin zyrtar.

Ekipi për bisedime i fshatit Drajçicë përbëhej nga përfaqësuesit e fshatit, e në biseda pos komuniteteve të tjera, morën pjesë edhe përfaqësuesit e komunitetit serb. Sipas marrëveshjes së arritur, ekipi i ekspertëve hartoi projektin ideor, e më pastaj edhe projektin përfundimatr për këto burime, që iu prezantua organizatës joqeveritare Caritas.

Caritas si donator, shprehu mirëkuptim, e bashkëpunimi rezultoi me miratimin e financimit prej 250.000 € për realizimin e projektit. Me të përfunduar faza përgatitore (kompletimi i dokumentacionit dhe marrja e vendimit zyrtar nga organet kompetente) do të fillonin punimet. Për shkak të situatës së krijuar në zgjidhjen e problemit u përfshinë edhe organet legjitime, si ato nga komuna e Prizrenit, e u organizuar edhe edhe tubimet ku merrnin pjesë të gjitha palët, përfaqësuesit e institucioneve, policisë, ministrisë përkatëse dhe Drejtoratit të komunës së Prizrenit, sikundër edhe organizatat joqeveritare.

Fatkeqësisht, asnjë zgjidhje kompromisi, apo zgjidhjeje çfarëdoqoftë, nuk rrodhi nga këto mbledhje.

Mirëpo, nga këto tubime dhe nga situata e krijuar, përkohësisht u ndal realizimi i projektit, e pas problemit të shkaktuar, mbështetësi/investitori i projektit -– donatori Caritas, fatkeqësisht edhe i tërhoqi mjetet më parë të miratuara, gjegjësisht hoqi dorë nga investimi.

Aktualisht është përgatitur dhe dorëzuar i tërë dokumentacioni i kërkuar nga organet kompetente, në mënyrë që vet banorët t’i sigurojnë mjetet për blerjen dhe ndërtimin e tërë rrjetit të ujësjellësit.

Përfaqësuesi i bashkësisë lokale Lubinjë e Epërme, Šaćir Ibra u është falenduar të gjithë atyre që duan ta zgjidhin problemin e furnizimit me ujë, sikundër edhe të gjithë banorëve të këtushëm që janë shprehur të gatshëm të kontribuojnë me mjetet vetanake për zgjidhjen e këtij problemi afatgjatë.

“Pa marrë parasysh çmimin që do të nevojitet për zgjidhjen e këtij problemi, ai do të zgjidhet. Nuk është hera e parë që vendasit i zgjidhin problemet e tyre vet duke mos pritur që dikush tjetër t’ua zgjidh problemin jetik për mbijetesën e banorëve të këtyre anëve”, ka thënë Ibra, duke shpresuar se ujësjellësi do të kryhet në afat së më të shkurtër dhe banorët e këtushme më në fund do të kenë sasi të mjaftueshme të ujit.

