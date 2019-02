Fotografi që bëri 50.000 foto për të bërë një foto 81 MP të hënës

Shikoni këtë foto të pabesueshme të hënës. Mund të duket sikur është kapur duke përdorur disa pajisje ultra të avancuara (dhe të shtrenjta), por në të vërtetë u krijua nga entuziasti i astrofotografisë, Andrew McCarthy, i cili ka kapur dhe kombinuar 50,000 foto.

Sacramento, me bazë në Kaliforni, McCarthy i bëri fotot duke përdorur dy kamera: aparati i tij pa pasyqrë Sony a7 II dhe ZWO ASI224MC e tij (një aparat fotografik i 250 dollarëve).

“Ana e ndezur e hënës u përpunua duke përdorur 25 ‘pllaka’ që u ngjitën së bashku në Photoshop”, tregon fotografi për PetaPixel. “Çdo ‘tjegull’ ishte një pirg i 50% të 2000 imazheve më të mira të kapura me ZWO”.

Yjet dhe pjesa e errët e hënës u kapën me Sony a7 II.

“Ana e errët është rreth 13 pllaka, secila me më të mirën nga rreth 50 imazhe”, thotë McCarthy. “Yjet u kapën me një pirg të 50 të shtënash me Sony”.