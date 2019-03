“Forrest Gump” do të riprodhohet në Bollywood

Një riprodhim i filmit klasik “Forrest Gump”, i cili ka fituar edhe çmimin Oscar, është në realizim e sipër në Bollywood.

“Lal Singh Chadha” do të ketë si protagonist Aamir Khaan i cili do të jetë edhe bashkëproducent i filmit.

Filmi në gjuhën hindu do të drejtohet nga Advait Chandan dhe xhirimet janë planifikuar të nisin në tetor.

Khan e lajmëroi projektin në ditëlindjen e tij të 54-të, duke u thënë reporterëve në një ngjarje mediale se:

“Ne i kemi blerë të drejtat nga Paramount. Më ka pëlqyer gjithmonë ‘Forrest Gump’ si skenar. Është një histori e mrekullueshme rreth këtij personazhi. Është një film me një ndjesi pozitive. Është një film për të gjithë familjen”.

Filmi i vitit 1994, i drejtuar nga Robert Zemeckis u bazua në romanin e vitit 1986 me të njëjtin emër nga Winston Groom që shtrihet përgjatë disa dekadave në jetën e personazhit nga edhe e merr emrin libri; një burrë zemërmirë me aftësi të kufizuara intelektuale i cili bëhet dëshmitar dhe (padashur) ndikon në disa ngjarje të mëdha historike të Amerikës së shekullit të 20-të.

Në vitin 2020, Libraria e Kongresit e përzgjodhi filmin për ruajtje në Regjistrin Kombëtar të Filmit të Shteteve të Bashkuara.

Kohëve të fundit ka nisur një trend i riprodhimit të filmave amerikan në Bollywood, përfshirë “Chef” të bazuar në filmin e Jon Favreau dhe “Bang! Bang!” të bazuar në “Knight and Day”. Këtë vit do të riprodhohen edhe “The Fault in Our Stars” dhe filmi i Keira Knightley “Begin Again”.