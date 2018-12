Fondacioni i OEAK dhe Jahjaga ndajnë dhurata për fëmijët e verbër

Presidentja e Katërt e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga dhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arian Zeka vizituan Qendrën Burimore për Mësim dhe Këshillim “Xheladin Deda” në Pejë, për të vizituar dhe ndarë dhurata për vitin e ri për fëmijët e verbër, nxënës të kësaj qendre.

Presidentja Jahjaga u njoftua nga drejtori i Qendrës Burimore Xhavit Kastrati lidhur me aktivitetet e shkollës që ai drejton, si dhe me kushtet ekzistuese dhe nevojat për përkrahje. Ajo po ashtu pati mundësi të bisedojë edhe me nxënësit e shkollës por edhe të ndjek një performancë muzikore në piano nga Alba, nxënëse e Qendrës.

Presidentja Jahjaga u zotua se me Fondacioni e saj do të koordinojë përkrahjen e ardhshme për Qendrën Burimore, ndërsa Fondacioni i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë do të bëjë një donacion në vlerë prej rreth 2,000 eurosh për blerjen e makinave të shkrimit “brille”.