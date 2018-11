Filmi “Martesa” prezentohet para anëtarëve të Akademisë OSCAR

Filmi i metrazhit të gjatë “Martesa” u prezentua para votuesve të garës Oscar për filmin më të mirë në gjuhë të huaj të Akademisë Amerikane të Filmit

Filmi “Martesa”, i përkrahur nga Qendra Kinematografike e Kosovës u prezentua në 3 shfaqje para anëtarëve të Akademisë Amerikane të Filmit në tetor dhe nëntor të këtij viti, pas përzgjedhjes së filmit Blerta Zeqirit për ta përfaqësuar Kosovën në garën Oscar për filmin më të mirë në gjuhë të huaj.

Në shfaqjen e së shtunës së kaluar në Los Anxhelos, shikuesit, në mesin e të cilëve kishte edhe anëtare të Akademisë Oscar, patën mundësi të bisedojnë me regjisoren e filmit Blerta Zeqiri, producentin Keka Kreshnik Berisha dhe drejtoren e fotografisë Sevdije Kastrati në një seancë të pyetjeve dhe përgjigjeve.

Filmi “Martesa” është përzgjedhur nga komisioni kosovar ta prezentojë Kosovën në garën për filmin më të mirë të huaj, ku anëtarë të përzgjedhur të Akademisë së Arteve dhe Shkencave të Filmit (AMPAS) do ta kenë mundësinë të votojnë në fazën e parë të votimit për filma të metrazhit të gjatë të propozuar nga 87 shtete. Faza e parë e votimit do të rezultojë në një listë të shkurtër prej 9 filmash që do të bëhet publike në mesin e muajit dhjetor, kurse faza e dytë e votimit do të përfundojë në janar, kur edhe prezentohen 5 filmat e nominuar për garën Oscar, që do të kurorëzohet me shpalljen e fituesit në ceremoninë e ndarjes së çmimeve më 24 shkurt të vitit të ardhshëm.

“Gara për filmin më të mirë të huaj është garë jashtëzakonisht e vështirë, pasi që jemi kundër regjisorëve me të mëdhenj botërorë dhe njeherit fituesve të festivaleve më të mëdhenj botërorë, si atij të Kanës, Berlinit dhe Venedikut. Megjithatë, sado të vogla t’i kemi gjasat kundër gjigantëve botërorë të kinematografisë, ne duhet ta promovojmë sa më shumë filmin tonë dhe Kosovën te anëtarët e Akademisë Oscar që ta rrisim mundësinë për ta kaluar fazën e parë të votimit”, tha Blerta Zeqiri, regjisorja e filmit Martesa.

Përveç “Martesës” dhe konkurrimit të këtij filmi të gjatë në garën e filmit më të mirë të huaj, në konkurrencën e sivjetme të çmimeve Oscar për filmin më të mirë të shkurtër kanë kualifikuar edhe filmi “Gardhi” i Lendita Zeqirajt dhe “Ajo” i More Raçajt.