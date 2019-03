Filmi i ri i Tarantino shfaqet premierë në Festivalin në Kanë

Siç pohohet, filmi i ri i Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood” do të shfaqet premierë në Festivalin e Filmit në Kanë më vonë gjatë këtij viti.

Filmi i po të njëjtit regjisor “Pulp Fiction” debutoi në të njëjtin festival 25 vite më parë, më 21 maj dhe arriti të fitonte çmimin prestigjioz Palme d’Or.

Duke qenë se asnjë nga titujt e Netflix nuk do të shfaqen në festival, organizatorët kanë shpresuar të sjellin disa filma nga emra të mëdhenj.

Traileri i “Once Upon a Time in Hollywood” u lansua dje (më 20 mars) dhe ka si protagonist një grup aktorësh përfshirë Brad Pitt, Leonardo DiCaprio dhe Margot Robbie.

Filmi do të eksporojë kulturën hippie dhe sistemin e studiove të Hollivudit në fund të viteve të 1960-ta.

Tarantino, filmi më i fundit i të cilit ishte “The Hateful Eight”, punoi në skenarin e filmit për pesë vjet.

Yje të tjera që do të shfaqen në film janë Al Pacino, Dakota Fanning, Damien Lewis, Lena Dunham, dhe Bruce Dern. Në film shfaqen edhe aktorët e ndjerë Burt Reynolds dhe Luke Perry.

“Once Upon a Time in Hollywood” do të lansohet në Mbretërinë e Bashkuar më 14 gusht.