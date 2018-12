Filmi i ri i “Piratëve të Karaibeve” pa Johnny Depp

Johnny Depp, 55 vjeç, po përshëndetet prej një nga rolet e tij ikonë, atë të kapitenit Jack Sparrow, pasi që drejtuesi i filmave të Disney foli rreth një mundësie të një versioni të ri të filmit “Piratët e Karaibeve” pa aktorin.

“Ai e do personazhin e tij dhe beson se një ditë do ta luajë sërish por çdo gjëje i vjen fundi” tha një burim i afërt i Depp. “Andaj është e trishtueshme por i mundëson atij të krijojë muzikë dhe të luajë role të tjera. Ai shpreson të kujtohet me dashuri për kohën e tij si Jack Sparrow”.

Ai veçse i ka hapur rrugën një personazhi të ri përmes së cilit do të mbahet mend, pas rolit kryesor si Grindelwald në filmin e vitit 2018 “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”.

Megjithatë “është e rrezikshme të vazhdojnë përpara pa Johnny Depp” u tha nga burimi “por ata duan të tregojnë histori të tjera me aktorë më të ri, të bëjnë gjëra të ndryshme që ta zgjasin jetën e françizës”.

Drejtuesi i filmave të Disney shpjegoi në një intervistë se dëshironte të “sillte një energji dhe gjallëri të re” pas punësimit të skenaristëve Rhett Reese dhe Paul Wernick për versionin e ri të mundshëm të “Piratëve të Karaibeve” pa Johnny Depp.

“Ata duan që gjërat të jenë të freskëta dhe po e marrin vendimin tani që në vitet e ardhshme të jenë sa më të suksesshëm”.