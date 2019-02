Filmi i “Breaking Bad” është në realizim e sipër

Një film me metrazh të gjatë i “Breaking Bad”, serialit të bërë hit globalisht, është në realizim e sipër.

“Breaking Bad” ka të bëjë me një mësues të kimisë në shkollën e mesme i cili kupton se ka kancer para se të fillojë të prodhojë ilaçe për të paguar për trajtimin e tij. Seriali ishte një sukses i jashtëzakonshëm dhe vazhdoi për pesë sezona.

Filmi i ardhshëm do të ketë të bëjë me Jesse Pinkman, roli i të cilit do të luhet nga Aaron Paul që do ta reprizojë rolin e tij.

Siç pohohet, edhe regjisori i serisë origjinale do të shkruajë dhe drejtojë filmin.

Sa i përket ngjarjes, të vetmet detaje të dhëna janë se filmi mund të “tregojë ikjen e një njeriu të kidnapuar dhe kërkesën e tij për liri”.

Aktori i “Breaking Bad”, Bryan Cranston i cili luajti rolin e Walter White gjithashtu konfirmoi se filmi ishte në realizim e sipër. Ai tha se do t’i pëlqente shumë të përfshihej nëse do të ishte e nevojshme.

Është një histori e mrekullueshme dhe ka shumë njerëz që kanë dashur të shohin një lloj përfundimi të disa prej ngjarjeve që kanë mbetur të hapura në episodin e fundit të serialit”, tha Cranston. “Nuk e di nëse do të ketë rikthim në kohë, parashikime për të ardhmen, mirëpo jam shumë i entuziasmuar sepse është “Breaking Bad” dhe ka qenë periudha më e mrekullueshme profesionale për mua dhe mezi po pres t’i shoh të gjithë ata njerëz sërish edhe nëse shkoj vetëm për vizitë”.