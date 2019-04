Filmi “Dumbo” zhgënjen me paratë e mbledhura në arkë

“Dumbo” nga Disney nuk po arrin sukseset e parapara.

The Walt Disney Co tha të dielën se filmi i drejtuar nga Tim Burton ka fituar një shumë prej 45 milionë dollarësh, prej 4,350 lokacione të vendit, në krahasim me 170 milionë dollarë sa ishte buxheti i produksionit.

Është më pak se gjysma e shumës që “Beauty and the Beast”, “The Jungle Book” dhe “Alice in Wonderland” kishin fituar në javën e tyre të parë.

Versioni i dytë i filmit të animuar të vitit 1941, i cili paraqet yjet Colin Farell dhe Danny DeVito, mori komente negative nga recensimet e kritikëve dhe aktualisht ka 53 përqind në Rotten Tomatoes.

Ndërkombëtarisht, “Dumbo” mblodhi 71 milionë dollarë,$ 10.7 milionë prej të cilëve vinin nga Kina, $7.4 milionë prej Britanisë së Madhe dhe 7.2 prej Meksikës.

Filmi i cili doli më 29 mars në Shtetet e Bashkuara, pritej të mblidhte mbi 50 milionë dollarë në vetëm tri ditët e para të publikimit të tij- dhe tani është nën këtë parashikim.

Disney gjatë këtij viti do të publikojë edhe dy filma të tjerë: Aladdin do të jepet premierë me 24 maj, ndërsa “The Lion King” pritet të dalë në tatro me 19 korrik.