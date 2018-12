Figurat e njohura që do ta mbajnë në mend vitin 2018

Ndërkohë që po afrohet fundi i vitit 2018, ka pasur shumë figura të njohura që kanë dominuar tërësisht gjatë tërë vitin, duke na dhuruar muzikë të re për të transmetuar, filma të ri për të shikuar dhe thashetheme ngazëllyese për të diskutuar.

Këta janë vetëm disa nga figurat e njohura që kanë mbizotëruar në titujt e gazetave këtë vit.

Ariana Grande

Ariana Grande e ka quajtur vitin 2018 “një nga më të mirët” e karrierës por “më të keqin” e jetës së saj.

Bradley Cooper

Bradley Cooper e mahniti publikun me debutimin e tij si regjisor në “A star is born”. Ai gjithashtu pati rol kryesor në film bashkë me Lady Gaga. Dyshja u vlerësuan nga kritikët dhe morën një duartrokitje 8 minutëshe nga shikuesit të ngritur në këmbë në Festivalin e Filmit në Venice si dhe morën pesë nominime për Golden Globes 2019.

Taylor Swift

Swift mbështeti dy kandidatët demokratë në zgjedhje përmes një varg postimesh në faqen e saj në Instagram, duke shkaktuar një bum në regjistrimin e afër 65,000 votuesve, sipas statistikave nga Vote.org.

Princi Harry dhe Meghan Markle

Mund të thuhet lirisht se asnjë histori e lajmeve nuk ka marrë vëmendjen e adhuruesve të thashethemeve këtë vit sikur martesa e Meghan Markle dhe princit Harry që fitoi zemrat e të gjithë ndjekësve të familjes mbretërore në mbarë botën.

Rihanna

Rihanna ndihmoi që të shkatërrohen standardet e kufizuara të bukurisë në industrinë e modës përmes linjës së saj të veshjeve të brendshme. Ikona e muzikës lansoi në maj “Savage x Fenty” duke zbuluar se “ishte frymëzuar të krijonte një linjë të veshjeve të brendshme të përshtatshme për shumë nuanca dhe forma” dhe që vlerësojnë “guximin, vetëbesimin dhe përfshirjen”.