Fiat prezenton Abarth 124 Rally Tribute

Abarth i bën 70 vite këtë vit dhe si pjesë e festimit të ditëlindjes, Fiat ka prezantuar edicionin e limituar të Abarth 124 Rally Tribute. I inspiruar nga vetura R-GT Cup i cili çoi në shtëpi 40 fitore të klasit vitin e kaluar, Abarth 124 Rally Tribute mund të porositet në ngjyrë të kuqe ose të bardhë. Sidoqoftë, pa marrë parasysh se cilën ngjyrë e zgjedh, mbulesa vjen me ngjyrë të zezë.

Përbrenda, ti ke karrige të lëkurës, thurje me mikroskop, mbulesa Abarth, një prekje prej 7.0 inç, një sistem zanor Bose dhe kontroll automatik të klimës. Nëse dëshironi, ju mund të porositni Abarth 124 Rally Tribute me një hardtop opsional të karbonit me fibër karboni.

Fatkeqësisht, nëse keni qenë duke pritur një rritje në fuqi, ti do të zhgënjehesh. 1.4-litra turbo-four bën vetëm 170 hp dhe 184 lb-ft, e cila është gjashtë kuaj-fuqi më shumë se ju merrni me një të Abarth të rregullt 124. Një peshë relativisht e ulët prej 2.337 lb e frenuar ndihmon në kompensimin e prodhimit të ulët të energjisë, por koha prej 0-662 mph e 6.8 sekondave ende nuk është veçanërisht e shpejtë.

Duke pasur parasysh opsionet që Rally Tribute përfshin dhe faktin se do t prodhohen vetëm 124 vetura, ne kemi ndjenjën se çmimi do të jetë shumë më i lartë se 29,590 dollarë, sa kushton një Abarth i rregullt.