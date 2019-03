Federata e Basketbollit mbështetet nga MKRS, 248 mijë e 472 euro

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, ka vizituar sot Federatën e Basketbollit të Kosovës me ç’rast është pritur nga kryetari i kësaj federate, Arben Fetahu.

Gjatë kësaj vizite ministri Gashi dhe kryetari Fetahu nënshkruan një memorandum bashkëpunimi. Sipas memorandumit të nënshkruar, Federata mbështetet nga Ministria me 248 mijë e 472 euro.

Qëllimi i nënshkrimit të këtij memorandumi është mbështetja financiare e Federatës së Basketbollit në realizimin e synimeve dhe objektivave të saj për periudhën janar-dhjetor 2019, duke zbatuar politikat programore të Ministrisë në fushën e sportit dhe në pajtim me dispozitat e Ligjit për Sport dhe akteve tjera nënligjore të përcaktuara nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Konkretisht, Federata e Basketbollit të Kosovës, mjetet financiare të pranuara do t’i shfrytëzojë për realizimin e politikave programore për avancimin e sportit femëror, avancimin e sportit cilësor, për mjekësinë sportive, për zhvillimin e aktiviteteve sportive të karakterit ndërkombëtar brenda dhe jashtë vendit, për aktivitetet për minoritetet dhe sportin multietnik, për personat me aftësi të kufizuara, etj.

Ai theksoi se nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje bëhet me një vullnet të madh dhe vjen si rezultat i sukseseve që i ka sjellë Kosovës basketbolli sidomos në fundin e vitit 2018 të cilin ministri tha se e konsideron si periudhë historike për basketbollin.

“Ne diskutuam edhe disa çështje të rëndësishme që na presin bashkë si Ministri e Sportit bashkë me Federatën e Basketbollit në kuptimin e avancimit të infrastrukturës. Është fat i mirë që këtë vit kemi filluar dhe kemi përuruar dy palestra sportive të cilat kanë qenë për vite të pa përfunduara dhe tashmë Kosovës ia kemi dhënë njërën prej palestrave më të bukura siç ka qenë ajo e Rahovecit dhe ku u organizua kampionati, po ashtu edhe palestrën e Shtimes dhe besoj që për një periudhë të shkurtë do t’i kemi të përfunduara edhe palestrat tjera” , ku këtu përmendi se shumë shpejtë do të përfundoj palestra së Istogut, e Skenderajt, Deçanit dhe Kaçanikut duke njoftuar se shumë shpejtë do të fillojnë punimet për palestrën në Dragash.

“Kjo bëhet në mënyrë që të gjitha komunave në Kosovë do t’i japim hapësira infrastrukturore për zhvillimin e sportit e sidomos basketbollit, sport ky i cili i ka sjell shumë rezultate Kosovës”, tha ministri Gashi.