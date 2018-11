Fed parasheh rënie të tregjeve si pasojë e tensioneve tregtare

Tensionet tregtare mes SHBA-së dhe aleatëve të saj përbëjnë një nga rreziqet krysore të afërta për sistemin financiar të SHBa-ve dhe mund të çojnë në një rënie “mjaft të madhe” në tregje, sipas Departamentit të Rezervave Shtetërore.

“Një eskalim në tensionet tregtare, pasiguria gjeopolitike apo tronditje të papërshtatshme mund të çonin në ulje të dëshirës për të investuar për shkak të rreziqeve në përgjithësi. Rënia rezultuese e çmimeve të aseteve mund të jetë veçanërisht e madhe, duke pasur parasysh se vlerësimet duken të larta në krahasim me nivelet historike”, shkroi Fed në një raport mbi stabilitetin financiar të lëshuar të mërkurën.

Presidenti Donald Trump është i përfshirë në mospajtime të vazhdueshme tregtare me disa nga partnerët më të mëdhenj tregtar të Amerikës dhe ka vënë u tarifa Kanadasë, Meksikos, Bashkimit Evropian dhe Kinës. Në një intervistë të publikuar të martën, Trump tha se nuk do t`i vonojë shumë tarifat shtesë në importet kineze që do të implementohen në janar.

Nga raporti i Fed doli se raportet çmim-për-fitim, një matje që përdoret për të parë nëse stoqet janë mbivlerësuar, ishin mbi vlerat e tyre mesatare gjatë 30 viteve të fundit, edhe kur mirren parasysh rëniet e fundit në tregje.

Ai po ashtu theksonte se vendimet e Fed dhe bankave tjera qendrore për t`i rritur normat mund të çojnë tundje nëpër tregje, edhe nëse janë pritur.

Trump shpesh e ka kritikuar politikën e Fed-it për rritje të normave. Raporti theksoi se rritja paraqet një “normalizim” që pason “ambientin e normave shumë të ulëta të interesit të periudhës pas krizës.”

Raporti e citoi edhe Brexit-in dhe një ngadalësim në rritjen e Kinës si rreziqe të mundshme për sistemin financiar në një afat të afërm. Borxhi i biznesit, sidoqoftë, ishte historikisht në nivele të larta.

Por raporti gjeti edhe pika më të ndritshme. Borxhi familjar ka mbetur në vijë me të ardhurat, bankat janë më të shndërrueshme sesa para krizës financiare dhe më të mëdhatë janë kapitalizuar shumë.