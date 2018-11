FDA ndalon përdorimin e E-cigareve

Administrata e Ushqimit dhe Barnave (FDA) të enjten filloi një plan për parandalimin e shitjes së e cigareve të aromatizuara, në përpjekje për të mbajtur përdoruesit e rinj larg nga produktet e duhanit.

“Arsyeja kryesore është kjo: Nuk do i lejoj gjeneratat e reja të bëhen të varura nga nikotina nëpërmjet e-cigareve”, tha komisioneri i FDA, Dr. Scott Gottlieb. “Ne nuk do të lejojmë këta fëmijë, këtë grumbull duhanpirës potencial të së ardhmes, të vdekjes dhe të sëmundjes të vazhdoj të ndërtohet. Do të ndërmarrim çdo veprim që të jetë i mundur për të ndaluar vazhdimin e këtyre trendeve”.

Ky veprim, sipas deklaratës, fillon duke e limituar shitjen e E-cigareve me të gjitha aromat përvec mentes, mentolit dhe duhanit; E-cigaret joaromatike gjithashtu nuk ndikohen nga kjo politikë. Cigaret me aromë të frutave dhe sheqernave, të cilat FDA thotë se janë veçanërisht tërheqëse për përdoruesit e rinj, do të shiten vetëm online ose nga shitësit privat me praktika të kufizimit të moshës.

E-cigaret ishin dizajnuar për tu dhënë duhanpirësve madhor një alternativë më të shëndetshme të cigareve, por produktet janë bërë të famshme tek fëmijët dhe adoleshentët. Studimet e reja tregojnë se fëmijët dhe adoleshentët janë më të prirur të fillojnë duhanin nëse kanë provuar e-cigaret.