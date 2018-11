Familja Galaxy S10 që do të vijë vitin e ardhshëm

Ende jemi disa muaj larg debutimit të familjes Galaxy S10, por thashethemet po rriten për atë se çka ka planifikuar Samsung. Dje, një raport nga Wall Street Journal pohon se një pajisje “top sekrete” Samsung do t`i ketë 6 kamera dhe shumë me shumë karakteristika.

Familja Galaxy S10 e vitit të ardhshëm do të ketë disa përditësime madhore. Kjo përfshin tri modele me çmime të ndryshme, sensorë nën ekran për shenja të gishtërinjve dhe me 5 kamera.

Ka shumë për të pritur, por dukshëm, kjo nuk është e tëra që Samsung ka në dyqan.

Sipas Wall Street Journal, një tjetër pajisje Samsung është duke u zhvilluar me disa përditësime madhore përcjellëse. Kjo pajisje mund të ketë një varg prej 6 kamerash, e para për ndonjë pajisje Samsung. Kjo përfshin dy kamera të përparme si dhe katër në pjesën e pasme. Këto kamera “premtojnë fotografi më të mira dhe perceptim më të madh hapësinor” sipas burimeve.

Më tutje, kjo pajisje Samsung me 6 kamera mun dtë ofrojë po ashtu mbështetje për 5G duke iu referuar pajisjes me emrin e brendshëm si “Beyond X”.

Kjo pajisje gjithashtu sipas raporteve ka ekran 6.7 inç, një rritje në madhësi krahasuar me 6.4 inç sa pritej për Galaxy S10+.

Kjo pajisje natyrisht vjen për Samsungun si shpresë për ta ringjallur shitjen e ngadalshme të smartfonëve të vet. Raporti po ashtu përmend që Samsung-u ka “ruajtur” karakteristika për këtë pajisje për të ndihmuar të jetë ndryshe.

Përtej kësaj, ky raport shkon në më shumë detaje të Galaxy S10 që nuk i kemi ditur më herët.

Kjo përfshin “mbushje me wireless prej pajisjeve tjera” sikurse ishte Huawei Mate 20 Pro, por në pajisjet Galaxy S10 të Samsung-ut. Është përmendur edhe telefoni i palosshëm i Samsung-utmund të quhet “Samsung Flex” apo “Galaxy Flex”.

WSJ përmend edhe se familja Galaxy S10 do të arrijë këtë shkurt. Burimet përmendin se “të paktën” kjo pajisje e rëndë Samsung me 6 kamera do të arrijë në një njgarje në mes të muajit.