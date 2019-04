Facebook do të publikojë sekretet e algoritmit të kryefaqes

Facebook është duke lansuar një karakteristikë që shpjegon si algoritmet e tij vendosin se çfarë të shfaqin në kryefaqe.

Një buton i ri “Why am I seeing this post?” “Pse po e shoh këtë postim?” tregon se çfarë aktiviteti ka ndikuar në algoritmet e Facebook.

Është hera e parë që kompania u ka dhënë njerëzve qasje në këtë në mënyrë direkte në aplikacionin dhe në webfaqen e saj.

Facebook, Twitter, Youtube dhe të tjerat janë kritikuar për përdorimin e algoritmeve për të rekomanduar përmbajtje pa ju shpjeguar përdoruesve se si punojnë.

Facebook tha se karakteristika e re ishte e qasshme për përdoruesit në Britaninë e madhe që sot. Ndërsa do të jetë e qasshme në të gjitha vendet më 2 maj.

Butoni i “Why am I seeing this?” mund të gjendet në menynë që shfaqet në anën e djathtë të çdo postimi në kryefaqe.

Vegla do të ofrojnë të dhëna si: “Ju keni komentuar në postime me foto më shumë se në lloje të tjera të postimeve”.

Facebook tha se ata gjithashtu do të shtojnë më shumë informacione në butonin “Why am I seeing this ad?” i cili u shfaq që nga viti 2014.