Fabrika e çimentos e shëndrruar në shtëpi duket madhështore

Kur Ricardo Bofill zbuloi një fabrikë të vjetër çimentoje në vitin 1973, ai pati një vizion të gjerë mundësish. Pastaj u lind “la fábrica’ dhe afërsisht 45 vite më vonë, kjo strukturë u shëndrrua në një shtëpi mbresëlënëse dhe të jashtëzakonshme.

Fabrika, me vendndodhje jashtë qytetit të Barcelonës ishte një makinë ndotëse e epokës së luftës së parë botërore e që më vonë ishte mbyllur. Kur Ricardo Bofill dhe ekipi i tij e blenë, duheshin bërë shumë riparime. Pas disa vitesh rekonstruksioni të pjesshëm, arkitekti i vendosur zbukuroi pamjen e jashtme të pronës me bimë dhe e shëndrroi hapësirën e brendshme në vend modern për jetesë dhe hapësirë për punë.

Edhe sot, puna për ‘la fábrica’ është në vazhdim, gjë të cilën Bofil e krahason me jetën e tij, pasi që vizionet për të ardhmen ende ndryshojnë formë. Oxhakët industrialë që dikur mbushnin ajrin me tym tani janë të stërmbushur me gjelbërim., një shembull i shkëlqyer i shëndrrimeve të mahnitshme që rezultojnë nga mendimet kreative.