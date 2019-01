Extremely Wicked: Efron merr vlerësime të ndryshme nga kritikët

Një filmi i ri rreth vrasësit serik famëkeq Ted Bundy ka dhënë premierën në Sundance Film Festival.

‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ paraqet Zac Efron si Ted Bundy, i cili njihet të ketë vrarë të paktën 30 gra gjatë viteve të 70-ta.

Sidoqoftë, filmi me qëllim zgjedh të mos paraqet krimet e tij, por fokusohet në lidhjen e tij me një grua të re nga Seattle, Liz Kloepfer (Lily Collins), ndërsa paraqet arrestimin e tij përfundimtar në Florida si dhe gjykimin ku ai u akuzua me vrasje të shkallës së parë.

Filmi drejtohet nga Joe Berlingerm, i cili është gjithashtu mbrapa doku serisë katër pjesëshe të Newtflix, ‘Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes’.

Edhe pse disa kritikë kanë lavdëruar performancën e Zac Efron në film, ka pasur reagime të ndryshme se në ҫfarë niveli të efektshmërisë dhe ndjeshmërisë filmi merret me veprat shqetësuese të Ted Bundy.

“Zac Efron, ti nuk je duke luajtur rol në High School Musical më” shkroi E! News. “Përderisa është mundësia, e madje edhe përgjegjësia të eksplorosh karizmën e tmerrshme të Ted Bundy… ‘Extremely Wicked’ dështon të ofrojë ndonjë kontekst më të gjerë, ndonjë shpjegim se si ajo ndikoi në kënaqësitë e tij prej vrasësi, ose dhe ndonjë depërtim në psiqikën e Bundy, përveҫ dëshirës së tij narcisiste për vëmendje dhe talentin për të marrë atë që dëshironte”, shkroi kritiku Kevin Fallon.