Episodi i Jordan Peele “The Twilight Zone” ka dalë në Youtube

Keni qenë të interesuar të shihni se si seritë e Jordan Peele “The Twilight Zone” do të duken? Episode i parë tashmë ka dalë në Youtube. Edhe pse quhet “The Comedian” dhe ka dalë më 1 prill, në ditën e gënjeshtrave, tregimi në të vërtetë mund të jetë çdo gjë pos qesharak.

CBS All Access ka publikuar një pjesë të vazhdimit të saj të “The Twilight Zone” në ditën e premierës zyrtare të serialit. Episodi i parë, “The Comedian”, paraqet aktorin Kumail Nanjiani si komedianin Samir Wassan, i cili dëshiron të bëhet i famshëm me çdo kusht. Ai bën një pakt faustian me një komedia legjendar, i luajtur nga Tracy Morgan, por kupton se çmimi që ai në fund paguan është se jeta e tij e vërtetë dhe figura e tij prej komiku në fund përzihen shumë me njëra-tjetrën.

“The Twilight Zone” lanson sot dy episoda “The Comedian” dhe “Nightmare at 30,000 Feet” ky i fundit paraqet aktorin Adam Scott në një rikrijim të episodit klasik të William Shatner. Seritë do të kthehen me episoda çdo javë duke filluar nga 11 prilli.