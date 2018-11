Episodat e rinj të ‘Suits’ do të dalin në janar

Suits së fundmi u ndërpre për shkak të pushimit të mes-sezonit, por tani u lajmërua se pushimi gati se ka përfunduar dhe sezoni i tetë do të rikthehet në ekranet tona nga fundi i janarit të vitit 2019.

Një trailer për episodat e rinj të sezonit kanë dalur në kanalin zyrtar të serialit në Twitter dhe duket se banda do të ballafaqohet me shumë probleme- si gjithmonë.

SPOILERS

Në fund të finales së mes-sezonit, u kuptua se Lous Litt do të përfshihet si partner menaxhues i Zane Spector Litt dhe prej trailerit mund të kuptojmë se nuk është duke shkuar në mënyrën se si kanë shpresuar se do shkonte. Në fund të fundit, Louis vendosi se do të largohej për pak kohë nga biznesi për tu përgatitur për rolin e tij si baba.

Aaron Korsh, një nga drejtuesit e Suits, më herët zbuloi për rolin e Lois në firmë, duke thënë se ai është pak i nervozuar.

“Pak pasi që Louis merr vendimin se ai duhet të largohet nga puna kur kupton se do të bëhet me fëmijë, Donna vjen dhe i thotë se duhet ta përfundojë pushimin”.

“Por pasi që në fillim ka vendosur ta pranojë punën, atij do i duhet të përballet me të: Si do të jetë dita e tij e parë në punë? Ai do të jetë nervoz. Do të dojë të bëjë një punë të mirë.”