Emigrantët gjinden të fshehur në autobusin e Amy Shark

Dy njerëz janë gjetur të fshehur në autobusin këngëtares australiane Amy Shark. Emigrantët po tentonin të hynin në Britani të Madhe nëpërmjet Evropës.

Në një postim në Twitter, në lidhje me përjetimin e saj “të frikshëm”, Shark shpjegoi se dy njerëz ishin gjetur në bagazhin e autobusit me të cilin ajo po udhëtonte në turin e saj nga Brukseli në Londër.

Dy emigrantët e lanë autobusin pasi që u zbuluan dhe Shark tha për një media Australiane se “ata nuk na kanë kërcënuar ose thënë asnjë fjalë- ata vetëm se u larguan kur u zbuluan.” Ajo gjithashtu komentoi në Twitter: “Unë nuk e kam ditur se gjëra të tilla ndodhin. Unë jam shumë naive hey. Sidoqoftë, të gjithë jemi në rregull”. Kur një përdorues i Twitter tregoi se i pengonte fjala “i frikshëm”, muzikantja u përgjigj: “Situata është e rrezikshme. Unë bashkëndiej me ta, është një mënyrë e rrezikshme për të ndjekur një jetë të re. Ta thyen zemrën por autobusi im është edhe shtëpia ime kur unë jam në tur dhe nuk prisja të gjej njerëz duke u fshehur aty”.

Shark, emri i vërtetë i të cilës është Amy Louise Billings, njihet për këngën e saj hit ‘I Say Hi and Adore’.