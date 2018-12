Eliza Dushku dëmshpërblehet me $9.5 milionë për ngacmim në Bull

Investigimi në Les Moonves dhe rrjetin e tij zbuloi një tjetër show me gjoja ambient toksik të punës. New York Times e zbuloi historinë e pretendimeve të Eliza Dushkut për ngacmim seksual dhe pushim nga Bull. Yjet e serialit CBS e veçanërisht Micheal Weatherby, i cili gjoja se i ka bërë shaka përdhunimi dhe oferta seksuale Dushkut gjatë xhirimeve. Pjesëtarët tjerë të ekipit morrën mësim nga Weatherby dhe gjithashtu filluan të keqtrajtojnë Dushkun, e cila më herët gjatë këtij vitit pretendoi se ishte ngacmuar gjatë xhirimeve të True Lies kur ishte 12 vjeçe. Pak kohë pasi që tregoi për keqtrajtimin e saj gjatë xirimeve, Dushku e gjeti veten të larguar nga seriali. “Një avokat i lartë i CBS u mundua t’i qes poshtë pretendimet e Dushkut me atë çfarë investiguesit e përshkruajtën si një qëndrim “të vjetëruar” se si një femër duhet të sillet në vendin e punës”, shkroi Rachel Abrams dhe John Koblin.

Investigimi i CBS përshkruan raste të shumëfishta të ngacmimit verbal nga Weatherby. Kur erdhi për të punuar në një kostum, Weatherby komentoi “ja ku vijnë këmbët.” Një herë tjetër, ai doli vullnetarë për të përkulur Dushkun mbi gjurin e tij dhe i dha asaj një shuplakë. Ai nënkuptonte se ajo donte të kishte një treshe me të dhe një aktor tjetër dhe i tha asaj të dilte në “kamionin e tij të përdhunimit”. Në artikullin e Times-it, Weatherby karakterizon të gjitha këto raste sa i përket karakterit dhe / ose skenarit të tij. Dushku i shprehi shqetësimet e saj shkrimtarit / producentit Glenn Gordon Caron, i cili sugjeroi që Dushku të flasë me Weatherby. Pasi e bëri këtë, Dushku e gjeti veten të pushuar në atë që duhej të ishte një rol katër sezonësh. Gjatë ndërmjetësimit, CBS lëshoi outtakes (pjesë të xhiruara, pot të patrasnmetuara në televizion) nga shfaqja tek hetuesit e jashtëm. Shpresa e tyre ishte se pamjet ku Dushku shante do të provonin rastin e tyre. Në vend të kësaj, inçizimet treguan disa nga ngacmimet. CBS përfundoi zgjidhjen për $ 9.5 milion, afërsisht atë që Dushku do të kishte marrë për katër vjet në shfaqje.