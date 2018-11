Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar do të zvogëlohet pas Brexit-it

Mbretëria e Bashkuar do të jetë më e dobët ekonomikisht nën çfarëdo forme të Brexit-it, krahasuar me qëndrimin në BE, thonë analizat e reja të qeverisë.

Figurat zyrtare thonë se ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar do të ishte deri në 3.9% më e vogël pas 15 vitesh nën planin e Theresa May për Brexit, krahasuar me qëndrimin në BE.

Por një Brexit pa marrëveshje do ta jepte një goditje 9.3%, thonë vlerësimet e reja.

Kryeministrja tha se marrëveshja e saj ishte më e mira e mundshme për punët dhe ekonominë.

“Marrëveshja jonë ishte më e mira në dispozicion për punët dhe ekonominë tonë, e cila na lejon ta nderojmë referendumin dhe t`i kuptojmë mundësitë e Brexit-it,” tha May në pyetjet për kryeministren.

Marrëveshja e qeverisë për Brexit përballet me një votim të vështirë të mundshme në parlament më 11 dhjetor.

Para kësaj May do të bëjë një turne rreth vendit për ta promovuar marrëveshjen dhe të mërkurën pasdite ishte në Skoci.

Por befasisht, dokumenti me 83 faqe nuk e parasheh ndikimin e marëveshjes momentale të kryeministres.

Në vend të kësaj fokusohet në ndikimin e mundshëm të propozimeve të dakorduara nga Kabineti në zyrën e kryeministres në korrik, që është baza e marrëveshjes momentale. Nën këto rrethana, ekonomia do të ishte 3.9% më e vogël sesa nëse Mbretëria e Bashkuar do të mbetej pjesë e BE-së.

Vlerësimet nuk vënë një vlerë parash të gatshme në ndikimin e mundshëm në ekonomi, por ekspertët e pavarur kanë thënë se 3.9% e BPSH-së do të barazohej me rreth 100 miliardë funta në vit deri më 2030.

Raporti i qeverisë kontrollon edhe tre skenarë tjerë të mundshëm duke përfshirë një Brexit pa marrëveshje, i cili do të ishte më dëmtuesi nga të gjithë.

Ekonomia do të vazhdojë të rritet nën të gjithë skenarët, por është një variacion i gjerë se sa.