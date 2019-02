E kuqe apo e verdhë? Ja çfarë simbolizojnë ngjyrat e trëndafilit

T’i dhuroni dikujt trëndafila do të thotë të dërgoni mesazhe të ndryshme si “më fal”, “të dua”, “faleminderit” e kështu me radhë. Ato janë të bukura, kanë aromë të mrekullueshme dhe vijnë me ngjyra të ndryshme. Por a e dinit se secila ngjyrë ka në të vërtet një kuptim të veçantë? Ndaj nëse po mendonit t’i dhuronit dikujt një buqetë me lule, sigurohuni që ngjyra është ajo e duhura:

Trëndafili i kuq: Trëndafilat tradicionalë të kuq sinjalizojnë dashuri dhe romancë ndaj nëse i keni blerë për personin tuaj të rëndësishëm, atëherë gjërat duket se janë mirë mes jush. Ato gjithashtu kanë kuptimin e bukurisë dhe të përkryerës.

Trëndafili i pembe: Trëndafilat me ngjyrë të pembe kanë shumë kuptime përfshirë admirimin, mirënjohjen, elegancën, hijeshinë dhe gëzimin.

Trëndafili i verdhë: Siç edhe do të pritej nga një ngjyrë e tillë e ndritshme dhe e hareshme, trëndafilat e verdhë përçojnë gëzim dhe janë lule të mrekullueshme për të shprehur miqësinë (nuk janë lule që do të donit t’i merrnit nga partneri!).

Trëndafili i bardhë: Ngjyra e bardhë është ngjyra e pastërtisë ndaj nuk është për t’u habitur që trëndafilat e bardhë shprehin pafajësi. Ato shkojnë bashkë me fustanin e bardhë në ditën e dasmës ku simbolizojnë fillimet e reja.

Trëndafili i kaltër: Dikush mund t’ju dojë në fshehtësi nëse merrni një buqetë me trëndafila të kaltër pasi ato përfaqësojnë mister dhe intrigë.

Livanda: Nëse merrni një buqetë trëndafilash ngjyrë livande, gjërat mund të bëhen shumë interesante pasi ato përfaqësojnë dashurinë me shikim të parë.