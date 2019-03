Dyshja e grupit “Her’s” dhe menaxheri i tyre vdesin në aksident

Të dy anëtarët e grupit “Her’s” dhe menaxheri i turneut të tyre kanë vdekur në një aksident në SHBA.

Dyshja Stephen Fitzpatrick dhe Audun Laading dhe menaxheri i tyre Trevor Engelbrekston vdiqën gjatë rrugës së tyre për një koncert në Kaliforni.

Ata u përshkruan si “një nga grupet premtuese më të dashura të Mbretërisë së Bashkuar”.

“Jemi të gjithë zemërthyer”, u tha nga labeli i tyre. “Energjia, ngazëllimi dhe talent ii tyre u bë definicion i labelit tonë. Si njerëz, ata ishin të ngrohtë, zemërmirë dhe zbavitës. Sa herë që vinin këtu ishte një përvojë frymëzuese. Të thuash se ata ishin të afërt me njëri tjetrin do të ishte një nënvlerësim i një miqësie që ishte vërtet shumë e bukur për t’u parë; ata e donin njëri tjetrin sikur të ishin vëllezër. Në aspektin muzikor, Her’s ishin të mahnitshëm. Aftësia për melodi, qejf dhe argëtim kombinohej me një kompleksitet që ishte po aq i sofistikuar sa edhe me stil”.