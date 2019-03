Dragashi, komuna me 36 fshatra, që s’ka gjinekolog

Qendra Mjekësore komunale në Dragash nga viti 2016 ka mbetur pa gjinekolog, zaten, gjinekologu shumëvjeçar është pensionuar, me çka ky vendi i punës ka mbetur i zbrazët.

Në disa tubime ka mundur të dëgjohet dhe shihet reagimi i grave, që janë detyruar që intervenimin mjekësor ta kërkojnë në Prizren, si pasojë e mungesës së mjekut për shërimin e problemeve gjinekologjike.

Deri vonë mund të dëgjoheshin reagimet e disa shoqatave të grave që kanë kërkuar punësimin e një gjinekologeje, mirëpo situata tash ka ndryshuar kështu që theksi është në punësim e jo në kushtëzim gjinor.

Në shënimin e 8 marsit – Ditës së Grave dhe një debati lidhur me këtë, si problem më i theksuar është përmendur mu mungesa e gjinekologut, për të cilin gratë kanë diskutuar me zemërim.

Sipas saj, mamitë punojnë pa gjinekolog, por grave nuk po iu ofrohen as shërbimet gjinekologiike dhe as që lindin në Dragash. Banorët e komunës që përbëhet nga 36 fshatra duhet të kërkojnë shërbime 70 kilometra nga Gora dhe Opoja.

Dzejrana Lokaj, kryetare e organizatës joqeveritare “Shoqata e Nismës së Grave” është një ndër më të zëshmet kur bëhet fjalë për të drejtat dhe barazinë e grave.

”Mungesa e politikës kadrovike dhe planifikimit, e ka sjellur Qendrën e Mjekësisë Familjare në Dragash në një situatë që pas shumë decenieve dhe pas pensionimit të gjinekologut, vendi i punës të mbetet i zbrazët, kështu që edhe për një kontroll më të vogël duhet shkuar në Prizren. Nuk është problem vetëm i kontrollit, por në shumë raste, edhe shërbimi dhe përcjellja e sëmundjeve të ndryshme, sikur edhe orientimi nga klinikat private, që janë tepër të shtrenjta. Por, e tërë kjo shton rrezikun nga moszbulimi me kohë i sëmundjeve të ndryshme dhe pasoja që rrjedhin nga to. Po të dërgonte Qendra Familjare dikë me kohë për specializim të gjinekologjisë, sot nuk do të kishim këtë problem dhe këtë situatë jonormale me të cilën po ballafaqohen mu gratë”, thotë ajo.