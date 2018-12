Doli traileri i ‘Godzilla: King of the Monsters’

Prodhimi i filmit të Godzilla: King of the Monsters filloi në Atlanta në korrik të 2017 dhe vazhdoi deri në fund të shtatorit. Filmi do të vë përballë Godzillan me disa nga përbindshat më të famshëm, duke përfshirë Mothran, Rodan dhe King Ghidora.

Ja dhe përmbledhja zyrtare e filmit:

“Anëtarët e agjencisë Monarke të kripto-zoologjisë përballen me një sërë përbindsha memadhësi gjigande, duke përfshirë të madhërishmin Godzilla, i cili ndeshet me Mothran, Rodan dhe King Ghidoran i cili ka tre koka. Kur këto gjallesa antike, të cilat mendoheshin se ishin mite, zgjohen dhe të gjithë konkurojnë për pozitë më të lartë, duke lënë ekzistimin e njerëzimit duke u varur në balancin e tyre”.

Filmi do ia hapë rrugën filmit Godzilla vs. Kong, i cili do të drejtohet nga Adam Wingard.

Godzilla: King of the Monsters është shkrujtur dhe drejtuar nga Micheal Dougherty. Aty luajnë aktorët Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Sally Hawkins, Charles Dance, Thomas Middleditch, O’Shea Jackson Jr., Ken Watanabe dhe Zhang Ziyi.

Godzilla: King of Monsters shfaqet në teatro më 31 maj 2019. Ndërsa, Godzilla vs. Kong parashihet të del një vit më vonë më 22 Maj 2020.