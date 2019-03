Dokumentari për kombëtaren,“Triumph”, pjesë e festivalit amerikan

Në “American Documentary Film Festival and Film Fund” që do të mbahet në Palm Springs të Kalifornisë, do të shfaqet më 29 mars edhe dokumentari “Triumph”.

Dokumentari ka të bëjë me lojtarët e kombëtares shqiptare të cilët i bashkon fanella kuqezi. Dokumentari me regji nga Kreshnik Jonuzi dhe Luftar Von Rama tregon rrugëtimin e Kombëtares në Kampionatin Europian 2016 si dhe rrëfen histori të ndryshme duke përfshirë edhe aspektin kulturor, politik dhe historik.

Pjesa më e rëndësishme e dokumentarit është ndeshja në mes të Shqipërisë dhe Serbisë më 14 tetor të vitit 2014 në stadiumin e Partizanit në Beograd. Kjo ndeshje ishte e mbyllur për tifozët shqiptarë. Ata nuk u lejuan të hynin brenda ndërsa ndërkohë që luhej loja, tifozët serbë bënin thirrje të ndryshme kundër shqiptarëve.

Ndeshja mbahet në mend për incidentet që ndodhën ku tifozët serbë sulmuan lojtarët e kombëtares shqiptare por më së shumti për momentin kur u shfaq flamuri i Shqipërisë etnike me fotografinë e Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit dhe me mbishkrimin “Autoktonë”.