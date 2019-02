Dokumentari i Netflix mbi jetën e Dylan do të dalë së shpejti

Filmi i radhës i Martin Scorsese do të dale në Netflix në muajt në vijim.

Përderisa puna në filmin ‘The Irishman’ vazhdon, regjisori ka përfunduar punën e tij në dokumentarin e ri mbi në jetën e këngëtarit Bob Dylan, bazuar në turin e tij në Rolling Thunder Revue në vitet 1975-1976.

Ky nuk është dokumentari i parë që producenti i filmave ka bërë- në vitin 2005, ai fitoi një çmim Grammy për dokumentarin e tij epik për Dylan ‘No Direction Home’. Ai gjithashtu ka bërë pesë filma rreth Rolling Stones dhe George Harrison.

Sipas Far Out Magazine, filmi do të paraqes “shpirtin e trazuar të Amerikës në vitin 1975 dhe muzikën e gëzueshme që Dylan performoi gjatë vjeshtës së atij viti. Pak dokumentar, pak film koncert, pak një ëndërr ethesh, ‘Rollin Thunder’ është një eksperiencë unike e bërë nga maestro i filmave Martin Scorsese”.

Filmi do të paraqes një intervistë me vet këngëtarin Bob Dylan dhe bazuar në disa thashetheme, ai nuk do të tregohet në një format tradicional të dokumentarëve.

Vlen të përmendet se Netflix ende nuk e ka konfirmuar datën, por sipas një burimi të Inquistir, dokumentari do të dalë pas pak muajsh.