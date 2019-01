Dokumentari i BBC për Oscar Wilde është në realizim e sipër

Jeta dhe vepra e Oscar Wilde do të rrëfehen në një dokumentar të BBC të bazuar në dramaturgun irlandez. “The importance of Being Oscar” do të transmetohet në BBC 2 në të ardhmen. Dokumentari pritet të sjellë momente nga jeta e Oscar Wilde si dhe të intervistojë ekspertë, adhurues dhe biografë të veprës së tij.

Freddie Fox do të luajë në dokumentar dhe krahas tij do të jenë edhe Claire Skinner, Anna Chancellor dhe James Fleet. Besohet se aktorët do të sjellin fragmente nga veprat e Wilde, përfshirë “The Importance of Being Earnest” dhe “The Picture of Dorian Gray”.

Edhe Stephen Fry dhe stërnipi i Wilde, Merlin Holland do të marrin pjesë në gërmimin në veprat e poetit irlandez. Ata do të vlerësojnë karrierën e tij skandaloze dhe vendin e tij në shoqërinë e lartë në fundvitet e 1800-ta.

Duke folur për dokumentarin e Oscar Wilde, producentja ekzekutive, Franny Moyle tha se:

“Është koha e duhur për një rivlerësim televiziv të jetës dhe veprës së Oscar Wilde. Mendojmë se historia e gjyqit, burgosjes dhe viteve të fundit të jetës së tij janë rrëfyer mjaftueshëm por historia e jetës së tij të plotë dhe rëndësia dhe madhështia e veprave që ai krijoi para rënies së tij, meritojnë vëmendje më të madhe krahas një rrëfimi të rënies së tij tragjike”.

Komisioneri i arteve në BBC, Mark Bell, shtoi se dokumentari i Oscar Wilde do të “tregojë ngritjen e mahnitshme të Wilde dhe përmes vetë veprës së tij do t’u ofrojë shikuesve një perspektivë të re dhe të hedh dritë mbi vetë shkrimtarin dhe inspirimin e tij”.