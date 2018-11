Dobitë e shumta të ujit me limon

Pirja e ujit me limon të freskët në të nuk është vetëm freskuese por mund të ndihmojë edhe në përmirësimin e shëndetit në shumë mënyra natyrale. Ja pra disa nga dobitë që uji me limon ka:

1. Rrit sistemin imunitar. Vitamina C në limon ndihmon në luftimin e bakterieve, parazitëve dhe viruseve. Andaj është shumë i mirë të pihet kur jeni të ftohur apo me grip.

2. Limoni përmban një sasi të mirë të kaliumit i cili është i rëndësishëm për funksionimin e shëndetshëm të trurit, nervave, zemrës dhe muskujve.

3. Uji me limon ndihmon tretjen dhe lehtëson simptomat e mostretjes si thartirën, gromësitjet apo fryrjen e stomakut.

4. Uji me limon ndihmon gjithashtu në humbjen e peshës. Ka sasi të madhe të fibrave pektinë që ndihmojnë në parandalimin e dëshirës për ushqim duke absorbuar ujë dhe duke krijuar ndjesinë e ngopjes.

5. Përmirëson shëndetin e zemrës. Vitamina C ndihmon në zvogëlimin e kolesterolit në gjak duke zvogëluar kështu edhe rrezikun për arterosklerozë, si dhe zvogëlon presionin e gjakut. Kaliumi në ujin me limon, së bashku me natriumin sigurojnë që aktiviteti elektrik i zemrës po punon siç duhet.

6. Është shumë i mirë për lëkurën tuaj. Uji me limon ndihmon përmes ofrimit të vitaminës C e cila riparon qelizat e dëmtuara të lëkurës dhe zvogëlon formimin e shenjave, rrudhave si dhe parandalon formimin e akneve, pikave të zeza dhe infeksioneve në lëkurë.