Djali i David Browie ua ndalon përdorimin e këngëve të babait

I biri i David Browie ka kritikuar një film të ri rreth jetës së babit të tij duke thënë se asnjë prej këngëve të tij nuk do të paraqiten në film.

Duncan Jones postoi në Twitter: “Nëse dëshironi të shikoni një film pa muzikën e Browie ose bekimin e familjes së tij, atëherë audienca vendos për këtë”.

Filmi i quajtur Stardust, është vendosur të fillojë prodhimin në qershor, ndërsa regjisor i tij do të jetë Gabriel Range.

Rolin e Browie të ri është vendosur ta luajë Jonny Flynn, ndërsa rolin e gruas së tij Angie do ta luajë Jena Malone.

Filmi thuhet se do të dokumentojë vizitën e parë të Browie në Amerikë në vitin 1971, e cila e inspiroi atë të krijojë karakterin e tij Ziggy Stardust dhe albumin e vitit 1972, ‘The Rise and Fall Of Ziggy Stardust’ dhe ‘Spiders From Mars’.

Por Jones, i cili ka fituar një ҫmim Bafta si regjisor dhe producent, tha se familja e tij nuk është konsultuar për filmi dhe nuk e din se si do të duket filmi.

Ai më pas postoi në Twitter për të thënë se nëse Neil Gaiman, autori i ‘The Sandman and the Stardust’ dë dëshironte të shkruante një biografi për babin e tij, atëherë ai do të kishte betimin e tij.