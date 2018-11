Disa këshilla për të arritur qëllimet tuaja të fitnesit

A jeni duke ndjekur ndonjë program fitnesi për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe tonifikuar trupin? Nëse po, ju lumtë! Por sigurohuni që po e bëni në mënyrën e duhur. Ja disa mënyra se si ta bëni këtë:

Vini qëllime reale

Filloni duke caktuar një numër qëllimesh të vazhdueshme dhe specifike të fitnesit që fillojnë me hapa të vegjël dhe gradualisht arrijnë deri te hapat e mëdhenj. Vlerësoni arritjet në çdo hap dhe shikoni teksa vetëbesimi juaj ngrihet në qiell.

Ndiqni një dietë të ekuilibruar

Ngrënia e ushqimeve të duhura do të sigurojë që ju të merrni kaloritë dhe lëndët ushqyese që ju duhen për të pasur fuqi për aktivitetet ditore, përfshirë ushtrimet. Vakti i parë i ditës është më i rëndësishmi ndaj duhet të hani llojet e duhura të ushqimit në mëngjes për të pasur energji për një kohë më të gjatë.

Shtoni konsumimin e ujit

Ju humbisni ujë vazhdimisht përmes frymëmarrjes dhe djersës. Por uji është i domosdoshëm për shëndetin dhe performancën tuaj, veçanërisht kur ushtroni. Nëse filloni ushtrimet të dehidratuar, ka mundësi që të ndiheni të përgjumur, muskujt nuk do t’ju punojnë mirë ose do të keni ngërçe. Një atlet i hidratuar mirë është në gjendje të ushtrojë me më shumë efekt dhe për një kohë më të gjatë pasi zemra nuk duhet të punojë aq shumë për të pompuar gjakun si dhe oksigjeni dhe përbërësit e tjerë transportohen më lehtë deri te muskujt.

Bëni qejf

Të jetoni një jetë të shëndetshme nuk do të thotë të jetoni një jetë të mërzitshme. Përfshini në ushtrimet tuaja miq që kanë të njëjtat qëllime si ju dhe përfshini disa nga gjërat tuaja të preferuara në rutinën ditore për të ruajtur energjinë pozitive.