Dieta e varfër e lidhur me probleme mendore

Një studim ka gjetur se shëndeti i dobët mendor është i lidhur me cilësinë e dobët të dietës – pavarësisht nga karakteristikat personale siç janë mosha, gjinia, arsimi, mosha, statusi martesor dhe niveli i të ardhurave.

Studimi zbuloi se të rriturit në Kaliforni të cilët konsumonin ushqim më të dobët kishin më shumë gjasa të raportonin simptoma të vuajtjes psikologjike të moderuar ose të rëndë sesa kolegët e tyre që konsumonin një dietë më të shëndetshme.

Jim E. Banta, PhD, MPH, autor kryesor i studimit, tha se rezultatet janë të ngjashme me studimet e mëparshme të kryera në vende të tjera që kanë gjetur një lidhje midis sëmundjeve mendore dhe zgjedhjeve jo të shëndetshme të dietës . Rritja e konsumit të sheqerit është gjetur të jetë e lidhur me çrregullime bipolare, për shembull, dhe konsumimi i ushqimeve të skuqura kanë qenë të lidhura me depresionin.

“Ky dhe studime të tjera si ajo mund të kenë implikime të mëdha për trajtimet në mjekësinë e sjelljes”, tha Banta. “Ndoshta koha ka ardhur për ne që të hedhim një vështrim më të afërt në rolin e dietës në shëndetin mendor, sepse mund të jetë që zgjedhjet e shëndetshme të dietës të kontribuojnë në shëndetin mendor”.