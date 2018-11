Del traileri i “The Lion King”

Xhirimi i ri live-action (përfshirja e njerëzve dhe kafshëve të vërteta në film) i “The Lion King” ka marrë jetë me trailerin e parë. Disney deputoi trailerin 90 sekondësh në Ditën e Falenderimeve. Filmi fillon me imazhet pamjet që e bënë të famshëm filmin në vitin 1994.

James Earl Jones, i cili do të përsëris rolin e tij si zëri i Mustafas, dëgjohet duke treguar, “Çdo gjë të cilën e prek drita është mbretëria jonë”. Trailer pastaj vazhdon me një grup kafshëve duke përfshirë zebra, gjirafa dhe elefantë.

“Por koha e një mbreti lind dhe perëndon si dielli”, vazhdon Jones. “Një ditë, dielli do të perëndojë për kohën time këtu dhe do të lind me ty si mbreti i ri”.

Pastaj fansat shohin Rafikin dhe Simban e vogël tek Pride Rock në skenën e paharrueshme tek filmi origjinal.

Shikoni trailerin këtu:

“The Lion King” do të shfaqet në teatro më 19 korrik, 2019, dhe paraqet Donald Glover (Simba), Beyoncé (Nala), Seth Rogen (Pumbaa), Keegan-Michael Key (Kamari), Chiwetel Ejiofor (Scar) dhe Billy Eichner (Timon). Filmi drejtohet nga Jon Favreau i cili gjithashtu ka drejtuar “The Jungle Book”.