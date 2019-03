Del traileri i serisë së 5-të të ‘Line of Duty’

BBC ka publikuar trailerin e parë për seritë e ardhshme ‘Line of Duty’.

Seriali është vendosur se do të kthehet këtë pranverë, me yjet e mëparshëm Martin Compston, Vicky McClure dhe Adrian Dunbar të cilët do t’i përsërisin rolet e tyre.

Atyre do t’u bashkohet Stephen Graham i cili do të luajë të çuditshmin Balaclava Man – karakteri misterioz në qendër të serisë së katërt, i cili gjithashtu luajti rolin e Thandie Newton dhe Jason Watkins.

Seria, e krijuar nga krijuesi i ‘Bodyguard’, Jed Mercurio, ndjekë AC-12, një skuadër policore fiktive e caktuar të zbulojë korrupsionin brenda policisë.

Yjet e mëhershme ishin Lennie James, Keeley Hawes dhe Craig Parkinson.

Një video e shkurtë për sezonin e pestë u publikua pas finales së Bodyguard vitin e kaluar, por ky është traileri i parë i plotë i publikuar. Ai lë të nënkuptojë se ne do të zbulojmë identitetin e “H”, policit të korruptuar në kryesi i cili ishte përmendur në episodin përmbyllës të sezonit të katërt.

‘Line of Duty’ do të rikthehet në BBC1 këtë pranverë.