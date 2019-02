Del traileri i filmit të ri të ‘Ring’ i quajtur ‘Sodoko’

Në vitin 2002, The Ring krijoi një trend të ri në horror, i cili është paraqitja e tregimeve të tmerrshme të mbinatyrshme nga filma horror aziatikë duke bërë ritregime amerikane. Ringu, i cili frymëzoi filmin e vitit 2002, ka marrë shumë vazhdime, ndërsa faqja Moshi Moshi Nippon tani konfirmon se Sadako është vazhdimi i fundit në atë ekskluzivitet.

Faqja përshkruan Sadako, “Filmi do të paraqesë Elaiza Ikeda si personazhin kryesor Mayu Akigawa, një psikologe e cila përfshihet në një incident me Yusuke Ishida, të luajtur nga Takashi Tsukamoto, i cili do të përpiqet ta rregullojë atë. Hiroya Shimizu do të luajë rolin i një vëllai më të ri të Mayu, Kazuma Akigawa, i cili bëhet një YouTuber për të provuar të zgjojë mallkimin e Sadakut, ndërsa Himeka Himejima do të luajë Jinko, një vajzë misterioze e cila humbi kujtesën e saj dhe është marrë në spitalin e Mayut, Renn Kiriyama do të luajë kolegun e Mayu Minori Fujii. ”

Filmi origjinal i vitit 1998, Ringu, fitoi pesë vazhdime, ndërsa gjithashtu fitoi katër rishikime, përveç xhirimit amerikan me aktore Naomi Watts. Ky film fitoi dy vazhdime, më të fundit prej të cilave ishin Rings në vitin 2017.

Një nga filmat më ambiciozë në ekskluzivitet është Sadako vs Kayako, i cili përmban keqbërës nga Ringu dhe Ju-në duke u përballur kundër njëri-tjetrit. Ju-on fitoi një xhirim amerikan me The Grudge, i cili gjithashtu u bë një sukses i madh dhe fitoi vazhdimësi të shumëfishta.

Një përsëritje e re e The Grudge është duke u përgatitut nga drejtori Nicolas Pesce, i cili pritet të dalë në teatro më 3 janar 2020.