Debatohet rreth (jo)legjimitetit të Platformës për dialog

Për dallim nga deputetët e koalicionit qeverisës, deputetët e opozitës, Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) dhe Lëvizjes Vetëvendosje, nuk janë të interesuar të votojnë për Platformën për dialog të cilën e ka hartuar ekipi negociator qeveritar, me çka ai do të fitonte legjitimitetin për pjesëmarrje në dialogun me Serbinë në Bruksel.

Dje rreth Platformës për dialog me Serbinë kanë zhvilluar debat anëtarët e Komisionit për Marrëdhënie të Jashtme dhe edhe pse nuk kishte forum, ajo i është dërguar për votim Kuvendit të Kosovës pa miratimin e këtij komisioni. Me insistimin e kryeministrit Ramush Haradinaj, sot është mbajtur seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, në mënyrë që të diskutohet rreth Platformës dhe të votohet për të, sikur edhe për Ligjin për Dialog i cili tash së voni është miratuar në leximin e parë.

Në Platformë shkruan se për kufijt e Kosovës nuk mund të negociohet dhe se në tryezën negociatore nuk do të debatohet rreth territorit. Po ashtu janë listuar edhe çështjet rreth të cilave mund të debatohet në fazën përfundimtare të dialogut, në mesin e tyre edhe çështja e të zhdukurve.

Zëvendës-kryeministri dhe anëtar i ekipit qeveritar për dialog me Serbinë, Enver Hoxhaj ka deklaruar se kjo Platformë duhet të miratohet meqë bëhet fjalë për tekstin e qartë të bazuar në 11 parimet që i referohen synimeve strategjike të Kosovës në dialog, e janë theksuar edhe pritjet që i ka Kosova në këtë dialog.

Zëvendës-kryeministri po ashtu ka theksuar se Platforma për dialog ofron parimet që mund të krijojnë një unitet dhe një veprim të përbashkët politik, dhe nëse dikush ka vërejtje apo sygjerime, ato mund të shqyrtohen, Megjithatë, ka theksuar Hoxhaj, edhe po të miratohet Platforma për dialog, ajo nuk do të ketë kurrfarë vlere nëse nuk pezullohet vendimi mbi importin e produkteve nga Serbia.

Shefi i grupit parlamentat të LDK-së, Avdullah Hoti ka përsëritur qëndrimin se Ligji dhe Platforma për Dialog janë dokumente absurde dhe pa bazë kushtetuese, dhe se vetëm Qeveria e Kosovës është legjitime që të udhëheq dialogun me Serbins.

Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa ka shprehur bindjen se ekipi për dialog me Serbinë është degradim i shtetësisë së Kosovës.

“Platforma e dialogut nuk ofron asgjë tjetër veç pritje të rrejshme në opinion. As Ligji e as Platforma nuk e sanksionojnë përgjegjësinë e zyrtarëve shtetëror që lobojnë dhe pajtohen me shkeljen e Deklaratës së Pavarësisë, përkatësisht shtetësisë së shpallur më 17 shkurt 2008. Absurdi qëndron në faktin se Platforma e hartuar nga një grup që nuk përfaqëson shumicën në Kuvend, synohet të aprovohet me shumicë të thjeshtë, kurse Marrëveshja kërkon të ratifikohet me 2/3 e votave të deputetëve në Kuvend. Askush nuk guxon ta bjerë Kuvendin para aktit të kryer! As Presidenti, as Kryeministri e as askush!”, ka shkruar Isa Mustafa në profilin e tij në Facebook.